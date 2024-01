In vendita le tombe vicino alla lapide di Marx

Da 30mila euro in su. Tanto vale il riposo eterno accanto a Karl Marx. Infatti, il cimitero di Highgate, a nord di Londra, ha deciso di mettere in vendita per questo importo le tombe nel giardino intorno alla lapide dedicata al filosofo. Il padre del comunismo visse nella capitale inglese gli ultimi anni della sua vita. "Rassicuriamo tutti – si legge sul Morning Star, il giornale socialista più noto nel Regno Unito –, "la sua figura non sarà usata per fare profitti, ma per pagare le spese del cimitero".