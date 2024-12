Il primo evento della nuova stagione del Festival Arezzo Science Lab con Patrick Winn

Arezzo, 4 dicembre 2024 – Il primo evento della nuova stagione del Festival Arezzo Science Lab sarà con Patrick Winn, dal titolo “Narcotopia”, l’8 dicembre alle 17 al Teatro Pietro Aretino. Winn è un giornalista americano che opera prevalentemente nel sud est asiatico. Ha vinto nella sua carriera due volte gli Emmy Award come miglior documentario, tre volte gli Human Rights Award per le sue inchieste e il Premio Kennedy come miglior giornalista investigativo internazionale. Sarà in Italia solamente per due date, ed una di queste sarà ad Arezzo.

Lo spettacolo racconterà la storia dei Wa, una tribù Birmana di ex cacciatori di teste che gestisce il più potente narco-stato del mondo. Tra le recensioni entusiastiche del suo lavoro è stato detto che è dai tempo del “grande gioco” di Hopkirk che non venivano descritte in una maniera così abile le dinamiche geopolitiche. A questo si aggiunge il tema delle dipendenze e delle caratteristiche delle moderne sostanze stupefacienti.

Sarà una lezione profonda e attualissima di geopolitica: attraverso la lente d’ingrandimento dei traffici illeciti e delle immense somme di denaro che con essi si muovono verranno indagati centri di potere strategici su scala planetaria, che riguardano anche il nostro presente e le nostre città.

Patrick Winn farà poi il firmacopie del suo libro di cui Saviano ha detto “chi mancherà di leggere questo libro rinuncerà per una volta all’occasione di conoscere la verità”.

Arezzo Science Lab ha la direzione artistica di Lorenzo e Gabriele Grazi dell’Associazione Lab. Per ogni informazioni e prenotazione è possibile rivogersi alla libreria Feltrinelli point di Arezzo, oppure tramite mail [email protected] oppure whatsapp 3479251722.

I partner che hanno permesso questo Festival sono: TCA, Gimet Brass, Banca di Anghiari e Stia, Caffè River, Centro Chirurgico Toscano, Unicoop, Grafiche Badiali, Marino fa Mercato.