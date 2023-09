Il Premio Boccaccio a Certaldo (FI): dal 15 al 17 settembre 42° edizione

CERTALDO (Firenze)

La cultura raddoppia. Il Premio letterario Giovanni Boccaccio è pronto a tornare per la 42esima edizione e quest’anno lo fa su più giorni, dal 15 al 17 settembre, con una doppia cerimonia di premiazione che si terrà al Teatro Cinema Boccaccio di Certaldo nelle serate di venerdì e sabato. L’evento è stato presentato in Regione a Firenze, durante una conferenza stampa con il consigliere regionale Enrico Sostegni per conto del governatore toscano Eugenio Giani, il sindaco del Comune di Certaldo Giacomo Cucini, l’assessora alla cultura del Comune di Certaldo Clara Conforti, la presidente dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio Simona Dei e Gloria Pampaloni di Federighi Editori. I vincitori di quest’anno sono Georgi Gospodinov per la letteratura, Stefania Battistini per il giornalismo e Marco Paolini per l’etica della comunicazione. Durante le giornate del Premio, organizzato dall’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, sono in programma mostre di illustrazione, incontri con gli autori, momenti firmacopie e tante altre attività dislocate tra Palazzo Pretorio, il Chiostro degli Agostiniani e la Casa di Boccaccio.