Il nuovo album di inediti del cantautore Vincenzo Incenzo

Arezzo, 10 dicembre 2024 – Disponibile in formato CD e in digitale “#PACE” (Verba Manent/Ada Music Italy) (http://ada.lnk.to/pace_preorder), il nuovo album di inediti del cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista VINCENZO INCENZO. L’album verrà presentato in concerto il 13 dicembre alle 12.00 al Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino e il 19 dicembre alle 21.00 al Teatro Golden di Roma

Con il lirismo e la poetica che lo caratterizzano da sempre, e con sonorità suggestive in bilico tra acustico ed elettronico, Vincenzo Incenzo, mette a fuoco in 11 tracce un manifesto sentimentale del nostro tempo.

Un album pieno di luce e di vita, un viaggio fisico ed emozionale che parte con la voce artificiale dell’assistente virtuale Siri e si conclude con quella dei bambini della costa colombiana del Pacifico registrate dall’artista nei suoi recenti viaggi. Vincenzo Incenzo lascia scorrere fotografie drammatiche e dolenti sui conflitti in corso nel mondo, sulle morti in mare e sul lavoro, sulla situazione delle carceri in Italia, ma anche sulle occasioni luminose che la vita offre nel suo desiderio ostinato di fiorire, facendo del cuore il cantiere di ogni possibile ricostruzione. Tutto è legato a doppio filo dalla parola pace, il cui hashtag rappresenta il sogno di una condivisione universale dei suoi valori.

L’album contiene il brano “Ti Perdi”, vincitore del Premio Lunezia Menzione Speciale al valore musical-letterario.

Prodotto da Jurij Ricotti, che vanta collaborazioni con artisti internazionali tra cui Eminem, Dua Lipa, Ariana Grande, Queen, Andrea Bocelli, l’album vede la partecipazione di straordinari musicisti internazionali come i plurivincitori ai Latin Grammy Award Alfredo Paixao e Daniele Bonaviri, oltre a Fabio Liberatori, Mario Guarini e molti altri.

«‘PACE’ è una parola che è stata svilita e smembrata dagli squali della propaganda, e che ha fretta di essere restituita alla sua essenza e al suo agire – sottolinea Vincenzo Incenzo – Viviamo in una camera d’eco, dove il grido sterile ha scalzato il dibattito e dove viene sempre meno ogni distinzione tra il vero e il falso. L’incultura spinge all’aggressività, la guerra deve uscire dalla nostra testa prima ancora che dai confini della Terra.»