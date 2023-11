Il Nome che invita i bambini in teatro

Arezzo, 28 novembre 2023 – Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre le porte a famiglie e bambini per l’inizio della rassegna “Andiamo a teatro” con appuntamenti pomeridiani nel segno della fantasia, del gioco e del racconto a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Sabato 2 dicembre, con inizio alle ore 17:30, ad inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo “Nome” di e con Sara Campinoti e Daniele Del Bandecca con la voce narrante di Martina Gregori in una produzione Compagnia Tpo | Teatro Metastasio Di Prato. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico a partire dai 5 anni.

“Nome” racconta di un’amicizia speciale, quella tra Daniele e la sua bambola preferita. Come aveva potuto dimenticare la compagna dei più bei momenti della sua infanzia? Facile! Non le aveva mai dato un nome. “Nome” è un viaggio poetico in equilibrio tra danza e parola nei ricordi di un ragazzo e dello straordinario rapporto che lo legava alla sua bambola. Un salto nella memoria di tutte e tutti, quando le amicizie più forti erano quelle che ci legavano ai nostri giocattoli, ma anche una riflessione sullo sviluppo delle emozioni e degli affetti. “Nome” parla dell’importanza di un atto semplice: dare un nome alle cose.

Costo biglietti. Intero € 8. Biglietto “Ti porto a Teatro”, ovvero 1 adulto e 1 bambino/a, sempre € 8. Biglietto “Andiamo a Teatro” con l’ingresso di 2 adulti e fino a 2 bambini/e € 15. Carnet legato ai 3 spettacoli pomeridiani della rassegna “Vengo a Teatro”, 1 adulto e 1 bambino, € 16.

Info e prevendite: a Monte San Savino presso Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272 con orario lunedì 15 - 18, mercoledì 10 - 13 e giovedì 15 - 18; ad Arezzo presso Officine della Cultura – Via Trasimeno, 16, tel. 0575 27961 e 338 8431111 – dal lunedì al venerdì ore 10 – 13 e 15:30 – 18. Circuito BoxOfficeToscana e Ticketone. Biglietteria il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura ore 16:30.

Prossimi eventi legati alla rassegna saranno gli spettacoli “Casa Romantika” (domenica 21 gennaio) con David Bianchi “Giulivo”, età consigliata 3 anni, e “OZz. Della mancanza e dello stupore” (domenica 4 febbraio) con Simone Martini, Alessio Martinoli ed Elisa Vitiello, età consigliata dai 6 anni.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.toscanaspettacolo.it. La Stagione Teatrale 2023/24 del Teatro Verdi di Monte San Savino, a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi, è realizzata con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura e grazie al sostegno di Unicoop Firenze, Sapori della Valdichiana, Gruppo Etruria Retail GMS, Punto Auto.