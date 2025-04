Arezzo, 3 aprile 2025 – "Il nastro della vita": il libro che racconta storie e ricordi dei nonni della Rsa di Montevarchi "Il nastro della vita" è il titolo del libro che sarà presentato sabato 5 aprile, alle ore 11.00, nel Chiostro di Cennano a Montevarchi. Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Commissione comunale per le Pari Opportunità, giunta alla fine del suo mandato, e gli ospiti della Rsa cittadina. Il risultato di questo incontro è una raccolta di testimonianze, aneddoti e ricette, che raccontano una realtà capace di trasmettere ancora oggi forti emozioni alla comunità, come "uno specchio della vita". Durante la presentazione, saranno esposti anche gli elaborati realizzati dai nonni della Casa di Riposo, che hanno partecipato a vari progetti della CPO. L’iniziativa è stata presentata dall'Assessore alle Pari Opportunità Sandra Nocentini, dalla Direttrice della Rsa Chiara Giotti e dalle commissarie Daniela Casati e Manuela Gori. "L’iniziativa rientra in un progetto della CPO rivolto ai più anziani, dal titolo 'Arte da leggere' – ha spiegato l’Assessore Nocentini - L’approccio con alcune esperienze artistiche ha fatto nascere l’idea di questa pubblicazione commovente, in cui gli ospiti hanno avuto il piacere e la volontà di raccontarsi. Il merito più grande va alla Commissione che ha saputo sintetizzare e cogliere momenti davvero meravigliosi di questi nonni, portando avanti un mandato che ha toccato tanti ambiti, sempre con l'inclusione come valore fondamentale della pari opportunità. Mi preme ringraziare l’Istituto comprensivo Petrarca per la partecipazione attiva svolta nella nostra Rsa testimoniata anche nel libro" "La volontà di valorizzare il patrimonio dei nostri anziani – ha aggiunto Chiara Giotti – ha avuto come primo obiettivo contrastare la solitudine e il rischio di emarginazione. Il progetto ha preso vita attraverso attività pratiche, trasformandosi in un rapporto più profondo tra le commissarie e gli ospiti. Dai giochi, alla realizzazione del carro e delle maschere di Carnevale, fino alla preparazione dei doni per i commercianti del centro storico, il libro raccoglie questa straordinaria amicizia e ci offre uno sguardo autentico sulla vita quotidiana, fatta di ricordi, storie d’amore e aneddoti di guerra." "L’esperienza con gli anziani è stata davvero significativa – ha concluso Daniela Casati della CPO – il libro è nato per conservare nel tempo il valore dell’inclusione che questo progetto ha trasmesso, affinché possa essere condiviso da più persone, come una trama di memoria collettiva da riscoprire anche in futuro