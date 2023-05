Il mondo dei fumetti senza segreti: omaggio al talento di Luca Boschi

Pistoia, 5 maggio 2023 – "Ma quella parentela a Paperopoli come si spiega? E quel personaggio minore di Jacovitti quando appare per la prima volta?". "Chiedilo a Luca, lui lo sa". Per i giornalisti, i blogger, gli appassionati che si occupano di fumetti e di animazione era l’ultima speranza per scoprire quella data, individuare quell’autore, verificare quel dettaglio. E Luca Boschi, pistoiese ma dall’animo cosmopolita, non deludeva le aspettative attingendo alla sua cultura enciclopedica (degna del personaggio disneyano di Pico de’ Paperis), mai ostentata e sempre condivisa con grande generosità.

Magari non sempre era facile da raggiungere al telefono (e comunque le ore notturne erano le migliori), ma lui non si negava mai e non importava se la richiesta arrivasse dall’affermato critico del grande giornale o dal ragazzino appassionato. Anche per questo motivo, il mondo del fumetto e quello dell’animazione rimasero sgomenti alla sua morte, un anno fa, e adesso lo celebrano e lo ricordano a partire da quel suo sorriso gentile. L’appuntamento è per domani, sabato 6 maggio, dalle 14 alle 19.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale di Pistoia dove si svolgerà un seminario di studi su Luca Boschi, fumettista dal "multiforme ingegno", che ha attraversato quaranta e più anni di storia dei fumetti, interpretando tutti i ruoli legati alle strisce disegnate e scomparso nel 2022 all’età di 66 anni.

Traduttore, sceneggiatore, saggista, disegnatore, curatore di collane ed esperto Disney di caratura mondiale, per citare soltanto alcune delle sue variegate competenze, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo e alla conoscenza di questo medium in Italia. Il tutto unendo una competenza ineguagliabile a una disponibilità e a una gentilezza rare, che ne hanno fatto un punto di riferimento per autori e appassionati. All’appuntamento parteciperanno alcuni dei maggiori esperti del fumetto e del cinema di animazione. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Pistoia, è curata da Pier Luigi Gaspa (che ha tradotto fra i più grandi personaggi del mondo del fumetto: da Topolino a Flash Gordon, da Conan il barbaro ai supereroi Marvel e Dc) in collaborazione con Luca Raffaelli (giornalista, saggista e sceneggiatore italiano esperto di fumetti e animazione) e la direttrice di Pistoia Musei Monica Preti e con il sostegno della Fondazione Caript.

Sarà questa anche l’occasione per presentare il libro intitolato "Luca Boschi: funambolo dell’editoria a fumetti”. Nel corso del convegno, dunque, saranno esplorate e ripercorse le varie sfaccettature della carriera dell’eclettico Boschi, sempre all’insegna della competenza e della gentilezza.