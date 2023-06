Il magistero medievale di Margarito d’Arezzo, al via il ciclo di conferenze

Arezzo, 13 giugno 2023 – Inaugurata il 25 maggio scorso, proseguirà fino al 29 luglio l’esposizione Il magistero medievale di Margarito d’Arezzo - La ‘Madonna delle Vertighe’ e le opere del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Un viaggio alla scoperta della pittura del Duecento, attraverso l’opera di uno dei massimi interpreti di quella stagione ospitata al Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo in via San Lorentino. L’esposizione, curata da Luisa Berretti e Rossella Cavigli, riunisce parte del corpus delle opere di Margarito e rende omaggio al suo genio creativo: l'occasione dei lavori strutturali attualmente in corso al Santuario delle Vertighe che hanno comportato il ricovero delle opere esposte in chiesa nel deposito del convento annesso, rappresenta infatti un'opportunità unica per mettere a confronto diretto il dossale con la Vergine con il Bambino in trono e storie della Vergine con santi e sante, capolavoro su fondo oro di Margarito d'Arezzo (1240 ca.-1290) e Restoro d'Arezzo (ante 1239 - post 1282), con le opere di Margarito esposte al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo quali la Madonna col Bambino in trono di Montelungo e i due San Francesco, uno eseguito assieme ad un collaboratore e proveniente dalla Chiesa del Convento di Sargiano, l'altro opera della bottega dell'artista, proveniente dalla Chiesa del Convento di Ganghereto a Terranuova Bracciolini. All’esposizione che celebra il pittore aretino si affiancano una serie di iniziative di carattere scientifico e divulgativo. Previsto un ciclo di conferenze, tutte con inizio alle 16 e a ingresso libero, al via oggi martedì 13 giugno con l’intervento di Fulvio Cervini dell’Università degli Studi Firenze, su Medioevo versatile e anacronistico. Margarito secondo Vasari. Mercoledì 28 giugno con Sonia Chiodo, Università di Firenze e un approfondimento su Margarito d’Arezzo: fama, fraintendimenti, riscoperta; mercoledì 12 luglio Pierluigi Licciardello di Alma Mater Bologna, suil tema Vita religiosa e culto dei santi ad Arezzo nel Duecento. Durante l’esposizione saranno organizzati tour guidati ai luoghi di Margarito condotti da guide turistiche ogni venerdì alle 10 e ogni sabato alle 10.30 e alle 11, della durata di circa 2 ore. Il luogo di incontro con la guida è piazza Duomo. Le prenotazioni potranno essere effettuate esclusivamente sul sito www.discoverarezzo.com.