Il laboratorio Teatro Vivo chiude l’Urgenza del teatro a Cavriglia

Arezzo, 24 maggio 2023 – Sabato 27 maggio, alle ore 21.15, avrà luogo la serata finale di “L’Urgenza del Teatro”, la rassegna primaverile al Teatro Comunale di Cavriglia, organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori. Una serie di rappresentazioni che ha dato spazio ai “suggerimenti dal territorio”, alle molte compagnie e progetti teatrali - sia professionali che amatoriali - che vengono dal Valdarno, una zona tradizionalmente ricca di proposte culturali. Il teatro di Cavriglia si è presentato, dallo scorso ottobre fino alla fine di maggio, come un importante punto di rifertimento per chi vuol fare teatro e musica e, dopo la rassegna Materiali In Scena in autunno e la stagione di Fondazione Toscana Spettacolo in inverno, si sono succeduti sette appuntamenti che hanno avuto tutti un rilevante successo di pubblico: l’associazione Paro Paro (con due spettacoli), il nuovo concerto teatrale di Walter Sterbini proposto dall’Associazione Masaccio, il Gruppo Teatrale Sangiovannese, la Compagnia N’icche Posso e il gruppo Alti e Bassi A Teatro. Appassionati e operatori che hanno vissuto lo storico spazio cavrigliese come uno dei più attivi luoghi di produzione creativa del Valdarno. L’evento finale è affidato a Teatro Vivo, il laboratorio di sperimentazione teatrale condotto con successo da Monia Baldini e Fernanda Gonzalez, attrici e registe di profilo internazionale, nello spazio polivalente di Meleto Valdarno: “Folli e periferici” è lo spettacolo finale del percorso laboratoriale permanente 2022 e 2023. Uno spettacolo scritto e messo in scena insieme a Tiziana Piomboni, Giulia Santi, Giada Rinaldi, Tommaso Lucaccini, Sonia Tinalli, Anna Bindi, Irene Selvolini, Andrea Pacciani. L'ingresso di questa ultima serata è gratuito.