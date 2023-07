Il Fiorello sfrattato La Versilia si offre per ospitare "Viva Rai2!"

Il radio-show di Fiorello è ammutolito dalle proteste dei residenti di via Asiago. E di fronte all’appello del presentatore per trovare nuove location per la fascia mattutina di "Viva Rai2!" – la trasmissione on the road che tanto ha sollevato il polverone degli abitanti per la sporcizia e il chiasso – la Versilia avanza al volo la propria candidatura con due realtà a Lido di Camaiore di possibile interesse: l’ex immobile Arlecchino e l’area Bussola Domani. Carlo Alberto Carrai, presidente del Consorzio di Promozione ha infatti già contattato gli autori del programma per proporre possibili location da dove riprendere, a novembre, la messa in onda on air di quel mix di cabaret, informazione e intrattenimento che ha letteralmente sbancato, con un ascolto medio di 813mila spettatori, share del 16,6% e picchi di 1 milione sfiorando anche il 20% per non contare il milione e mezzo di interazioni sui social. "Fiorello incarna tutte le peculiarità che la Versilia esprime – evidenzia il presidente Carrai – cioè cultura, sano divertimento, famiglia e giovani. Tutto nel rispetto dell’altro e vivendo una vita vera con i piedi per terra. L’Arlecchino sarebbe sicuramente la location perfetta, ma Bussola Domani può rispondere alle esigenze della trasmissione in attesa della futura ristrutturazione e magari la realizzazione di una sala registrazioni ad hoc. Ci sarebbero anche disponibilità di alcuni privati ma credo la trasmissione perderebbe la caratteristica principale di essere per la gente tra la gente".

Francesca Navari