Il Duo Bucolico accende il 110 Hertz Torna la festa dedicata alla radio

di Enrico Mattia Del Punta

COLTANO (Pisa)

Duo Bucolico, I Matti delle Giuncaie e Modena City Ramblers, motori a tutto gas per il 110 Hertz Festival: la tre giorni di spettacoli, radio, musica, arte e natura a Coltano che inizia ufficialmente oggi e andrà avanti fino a domenica. Un evento di grande richiamo, giunto alla terza edizione e chi si svolge nella splendida cornice naturale dei prati e boschi intorno alla storica villa Medicea a Coltano, laddove 113 anni fa fu inaugurata la stazione radiotelegrafica Marconi. Il festival è organizzato da Binario Vivo in collaborazione con Code per Curiosi, Chicchi d’Uva e Proloco Coltano con il patrocinio del Comune di Pisa e del Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli. Ieri è andata in scena l’anteprima gratuita, mentre stasera a partire dalle 18, Coltano si colorerà di mille diverse sfumature tra trasmissioni radio in diretta, talk con grandi ospiti, workshop radiofonici, mostre d’arte, performance di artisti di strada, spettacoli teatrali, e tanto altro. A battezzare il palco del 110 Hertz, stasera sarà il Duo Bucolico, che celebra quest’anno i 17 anni di cantautorato illogico d’avanguardia.

Domani, il turno della band hard folk I Matti delle Giuncaie. Infine, grande finale con la band storica dei Modena City Ramblers, che calcheranno il palco del 110 hertz domenica 9 luglio. La tre giorni si aprirà ogni pomeriggio a partire dalle 18 con incontri e talk in diretta dalla webradio del festival, a cura dell’associazione Code per Curiosi. Tanti gli appuntamenti previsti. Sempre stasera alle 19.15 ci sarà la presentazione del libro I cura cari (Einaudi) di Marco Annichiarico. A seguire Dj Karim_Freedom riders_ Una storia in musica black.

Sabato il talk Per il tuo bene: la tutela che imprigiona, con la giornalista Barbara Pavarotti, la psichiatra Giuseppe Galdi e l’avvocato penalista e presidente dell’associazione Dirittiallafollia, Michele Capano. Ma ancora, la presentazione docufilm La prigionia dei vecchi e degli inutili, con un intervento della regista Roberta Zanzarelli. Domenica 9 luglio alle 18 Cristina Galasso presenta il libro Il corpo e la radice di Francesca Talozzi.

A seguire l’associazione Ippoasi, antispecismo e liberazione animale, con Ippoasi. Alle 19 talk Digital didn’t kill the (analog) radio stars. Onde medie, cosa sta accadendo in Italia? Un silenzio assordante con Mirco Roppolo, Radio 3 Network, John Farragher, Claremorris Community Radio, e Filippo Giannetti, docente all’Università di Pisa. Alle 20.30 Mirco Roppolo vintage dj e radio d’epoca. Finale alle 21 con la performance Solitones di Leonello Tarabella a cura di Marconi Labs.

La tre giorni sarà ricca di iniziative itineranti: workshop radiofonici, le mostre d’arte dal titolo Luoghi della natura e Luoghi dell’immaginario, performance itineranti di artisti di strada (giocolieri, trampolieri, danza del

fuoco, giochi di una volta e molto altro...), spettacoli teatrali, concerti, 24 stand tra libri, artigianato, associazioni e area ristoro con street food.

Prevendite online su Ciaotickets. Programma completo sul sito web: teatronuovopisabinariovivo.it. Come raggiungere il festival con i mezzi pubblici: collegamento bus di linea n° 8 per Coltano alle 18 e 20.20. Da Coltano a Pisa corse aggiuntive alle 24 e 24.40.