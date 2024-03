Il dramma di Perugia. Travolto da un furgone mentre va a scuola. Studente gravissimo

Stava attraversando la strada per andare a prendere l’autobus. Un furgone che procedeva in direzione Rimbocchi lo ha centrato. È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia di Perugia uno studente dell’istituto “Volta“ del capoluogo umbro, non ancora diciottenne, rimasto gravemente ferito nell’impatto con il mezzo. L’incidente si è verificato lungo via San Galigano, all’altezza della svolta che porta al Mater Gratiae.

Il conducente del furgone, dopo l’urto, si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi al ragazzo e chiedere l’intervento dell’ambulanza e dell’equipe 118. Sul posto, il personale medico ha provveduto a stabilizzare il giovane ferito prima di disporne il trasporto di urgenza in ospedale, dove è arrivato in condizioni estremamente gravi. Nel giro di pochi minuti è stata allestita una sala chirurgica e il ragazzo è stato operato in emergenza. Un intervento multidisciplinare, durato diverse ore, nel corso del quale si sono alternati chirurghi delle varie specialità nel tentativo di risolvere o, almeno ridurre al massimo, le conseguenze dei traumi riportati dal giovane a causa dell’impatto. Al termine dell’operazione, il diciassettenne è stato trasferito nel reparto di Terapia intensiva dove è sotto monitoraggio costante del personale medico. Determinanti saranno già le prossime ore. Il conducente del furgone, un 50enne di origini ecuadoriane, è stato preso in carico dai sanitari del 118: non ha riportato ferite nell’urto, ma era sotto choc. Secondo una prima ricostruzione, come detto, il 17enne, intorno alle 7.30 di ieri, avrebbe attraversato la strada per raggiungere la fermata dell’autobus che lo avrebbe dovuto portare a scuola, all’istituto tecnico “Alessandro Volta“ che si trova a Piscille. Nell’attraversare è stato colpito dal mezzo guidato dal 50enne che non è riuscito a evitare l’impatto. Il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale che ha condotto gli accertamenti sul posto. Da San Galigano a Piscille, la notizia dell’incidente si è rapidamente diffusa tra gli studenti dell’istituto che hanno vissuto ore di apprensione per il 17enne che ora si trova a lottare in Terapia intensiva. Solo una decina di giorni fa, a Madonna Alta, sono stati investiti due ragazzi, di 15 e 13 anni, mentre attraversavano la strada nei pressi di Centova. In particolare uno dei due ha riportato gravi fratture, ma fortunatamente non si è mai temuto per la loro vita, anche se il rischio che l’incidente potesse avere un epilogo molto più drammatico è stato molto elevato. In un tratto di strada dove, rilevano i residenti della zona, ci sono diversi attraversamenti in serie e dove, lamentano, il rischio di una tragedia è praticamente quotidiano.