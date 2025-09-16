Il Concerto "Stabat Mater" apre il Festival dello Spirito

Arezzo, 16 settembre 2025 – La seconda edizione del Festival dello Spirito, organizzata dall'associazione Almasen insieme a Serra Club Arezzo e Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, prende il via domenica 21 settembre alle 15 con un pomeriggio tra teatro, musica e spiritualità nella Chiesa di Santa Maria della Pieve. L'evento di apertura sarà caratterizzato dalla Lectio Divina del Vescovo Andrea Migliavacca, anticipata dai salmi si Speranza letti dall'Attore Fernando Marraghini con accompagnamento alla cetra. In conclusione del pomeriggio verrà eseguito il Concerto "Stabat Mater" sulla composizione sacra di Giovanni Battista Pergolesi che, diretta dal Maestro Gianna Ghiori, sarà eseguita dal Soprano Francesca Martini, dal Mezzo Soprano Elisabetta Ricci, dal Basso Continuo Lorenzo Magi, dai Violinisti Lorenzo Rossi e Serena Burzi, dalla Viola di Erika Capanni e dal Violoncello Elisa Pieschi che fanno parte dell'ormai conosciuto Quartetto Oida. Il Festival dello Spirito proseguirà poi in trasferta negli altri vicariati della Diocesi.