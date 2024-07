Il concerto di Mimmo Locasciulli apre Orientoccidente

Arezzo, 2 luglio 2024 – Come succede ormai ma molti anni, la data ufficiale di inizio del Festival Orientoccidente, arrivato alla ventesima edizione, è giovedì 4 luglio a Castelnuovo dei Sabbioni, nel comune di Cavriglia, in piazza della Repubblica alle ore 21.30. "Non finiremo mai di ringraziare l’Amministrazione di Cavriglia - ha affermato Giampiero Bigazzi della Materiali Sonori - per averci dato questa opportunità. Per noi, che in questa terra abbiamo le radici, è sempre un punto di orgoglio e di profondi pensieri. Quest’anno inoltre ricorre l’Ottantesimo Anniversario dei bestiali eccidi che fascisti e nazisti misero in atto nell’estate del 1944, che poi fu anche l’estate della Liberazione del Valdarno”. Ogni volta, per il concerto del 4 luglio, vegono proposte parole e musiche che possano raccontare sentimenti, memorie, mutazioni, e "raccontare storie di una umanità sofferente ma anche convinta di continuare a sognare (e lottare per) un mondo migliore. Parole che riescano comunque a parlare di amore”. Quest’anno si terrà il concerto di Mimmo Locasciulli, uno dei più autorevoli esponenti della canzone d’autore, rappresentante della “scuola romana”, nata negli anni Settanta al leggendario Folk Studio. In quel periodo, dopo esperienze con gruppi beat e rock si avvicina alla musica folk e folk-rock grazie alle frequentazioni con musicisti europei e americani incontrati a Perugia, dove studia Medicina. Collaboratore di Francesco De Gregori (suo, per esempio, è il piano e l’organo in “Titanic” e in “La donna cannone") e di tanti altri cantautori. In cinquant’anni anni di carriera e ventisei album, sempre indifferente alle mode o alle sollecitazioni di mercato, Mimmo Locasciulli ha seguito una sua personale strada musicale, fatta soprattutto di coerenza ma anche di ricerca, di curiosità e di sconfinamenti in ambiti musicali diversi (come il jazz). Così si è conquistato, e ancora conserva, un posto di primissimo piano nel panorama della canzone d'autore italiana. Per Orientoccidente, nell’ambito delle iniziative “L’urlo della memoria”, si presenterà con il suo pianoforte in un concerto intimo e allo stesso tempo coinvolgente. Un concerto nudo e crudo, senza mediazioni. A tu per tu con la poesia nel momento in cui diventa canzone. Alle ore 21, presso la stessa Piazza della Repubblica a Castelnuovo dei Sabbioni, è prevista la cerimonia di consegna delle Costituzioni ai diciottenni. * intanto… la ventesima edizione del festival Orientoccidente continua domenica 14 luglio dal Circolo Arci di Modine (Loro Ciuffenna) “Frammenti di Avanti Popolo (e altre note…)" con Marco Noferi e Enzo Brogi e la musica di Stefano “Dona” Donato, Arlo Bigazzi, Giampiero Bigazzi; martedì 16 luglio Luigi Cardigliano & Mescaria ad Ambra; Mercoledì 17 luglio il “concerto sul fiume” di Peppe Voltarelli sul Ciuffenna. E poi altro ancora… Mentre a San Giovanni Valdarno - in piazza Cesare Battisti - si svolge, tutti i lunedì di luglio fino a martedì 6 agosto, la rassegna di film in pellicola “La Nostra Memoria Inquieta” dedicata al cinema di Christopher Nolan.