Il Centro Pecci e la mostra di fotografie

Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci d Prato promuove una call fotografica per raccogliere le immagini che raccontano i tragici momenti dell’alluvione che ha colpito il territorio pratese il 2 novembre scorso e la mobilitazione generale che ne è seguita. L’obiettivo è realizzare un diario per immagini di uno degli eventi più devastanti che ha investito la Toscana negli ultimi anni. Attraverso questa iniziativa si vuole raccontare l’evento da prospettive differenti e creare una testimonianza di ciò che è successo grazie al potere delle immagini. La call è rivolta a tutte le persone senza limiti di età e conoscenza della fotografia: una selezione di immagini sarà effettuata dal dipartimento curatoriale del Centro Pecci con il fotografo Andrea Abati, e confluirà in uno slide show presentato il 15 dicembre all’Urban Center di Prato.