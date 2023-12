Il 1 gennaio appuntamento con il tradizionale concerto di Capodanno

Arezzo, 20 dicembre 2023 – Arezzo inaugura il 2024 con il tradizionale Concerto di Capodanno promosso dal Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e con la direzione artistica di Oida, l’Orchestra Instabile di Arezzo. L’appuntamento è il 1 Gennaio alle 18 presso il Teatro Petrarca, con una prova generale aperta al pubblico il 31 dicembre alle ore 15.

L’evento è a ingresso libero previa prenotazione.

“Festeggiare l'arrivo del nuovo anno in musica è una tradizione a cui teniamo molto - dichiara il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, Lorenzo Cinatti - e lo facciamo con gli amici di Oida che garantiscono al nostro primo appuntamento del 2024 la giusta passione e qualità che la città si merita.”

Così Paola Butali, Presidentessa di OIDA: “Oida e la Fondazione Guido d'Arezzo si uniscono ancora per regalare agli spettatori l'attesissimo Concerto di Capodanno, un evento che rappresenta un legame profondo tra la comunità e i talentuosi musicisti dell'Orchestra di Oida, un momento amato da tutti e capace di creare un'atmosfera unica.”

Aggiunge il Maestro Lorenzo Rossi: “Anzitutto vorremmo porgere un ringraziamento a Fondazione Guido D’Arezzo che ormai da diversi anni ospita OIDA al Teatro Petrarca per il concerto di Capodanno. Anche quest’anno l’Orchestra Instabile di Arezzo – in linea con gli obiettivi della nostra Mission – propone al pubblico un programma variegato che si equilibra tra scoperta e tradizione, con l’intento di rendere anche un momento di celebrazione e leggerezza un’esperienza musicale piena e concreta. Verranno eseguiti brani tipici di questa ricorrenza come il Kaiser-walzer e il Unter Donner und Blitz Polka schnell di R. Strauss, brani del repertorio mitteleuropeo quali l’Arlesienne suite n.2 di G. Bizet e Sylvia e Coppélia di G. Delibes; ultima ma non per importanza proporremo una novità assoluta per il pubblico aretino Le Bœuf sur le Toit di D. Milhaud un capolavoro musicale caleidoscopico mai eseguito in precedenza ad Arezzo”.

Il programma musicale di ispirazione mitteleuropea avrà lo scopo di ritrovare i suoni ed i sapori di questo particolare periodo dell’anno ma con la voglia di esplorare nuove sonorità e brani che non sono mai stati eseguiti nella nostra città. È il caso del “Le boef sur le toit”(“Il bue sul tetto”) di Darius Milhaud, un balletto pantomima che guarda a temi popolari sudamericani che infondono energia e movimento e sullo stesso stile “L’Arlesienne Suite n.2” di George Bizet, musica di scena per un dramma passionale con un motivo familiare ripreso nella Carmen. Successivamente il programma si cala nella tradizione della vera Salon Orchestra con il Valse, la Mazurca fino ad arrivare alle tradizionalissime ed esplosive musiche della famiglia Strauss come sempre tanto attese dagli ascoltatori.

La Direzione musicale è affidata al Maestro Alessio Tiezzi

Concerto di Capodanno 2024 OIDA - Orchestra Instabile di Arezzo Direttore: Alessio Tiezzi

31 dicembre prove aperte (1 euro) ore 15.00 teatro Petrarca

01 gennaio concerto (gratuito) ore 18.00 Teatro Petrarca

Programma di sala D. MILHAUD – Le Boef sur le Toit

G. BIZET – L’Arlésienne Suite n. 2 1. Pastorale 2. Intermezzo 3. Menuet - from Scènes bohémiennes (No.3) 4. Farandole

L. DELIBES – Coppélia 1. Valse 2. Mazurka 3. Czardas

L. DELIBES - Sylvia 1. Pizzicati 2. Marches et cortege de Bacchus

PREVENDITA BIGLIETTI Teatro Petrarca da mercoledì 27 dicembre ore 17.30 mercoledì orario 17.30 – 19.30 Via Guido Monaco, 12 – Arezzo tel. 0575 1739608 (nei giorni e orari di apertura) Prevendita ONLINE da mercoledì 27 dicembre ore 18.30: discoverarezzo.ticka.it Circuito punti vendita Discover Arezzo VENDITA BIGLIETTI Teatro Petrarca il giorno dello spettacolo per 31 dicembre: orario 14 - inzio spettacolo il giorno dello spettacolo 1 gennaio: orario 15 - inizio spettacolo