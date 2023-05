I tre giorni di Officine Social Movie nel segno della libertà

Arezzo, 25 maggio 2023 – Da lunedì 29 a mercoledì 31 maggio torna ad Arezzo il festival di cortometraggi Officine Social Movie con il cinema protagonista ai fini del dialogo intorno alla riflessione sulle questioni sociali e la trasmissione dei valori di solidarietà, accoglienza, integrazione e impegno civile. Il festival, curato da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura in sinergia con un nutrito gruppo di studenti del Liceo Artistico di Arezzo, si svolgerà al Cinema Eden con doppio appuntamento alle ore 18:00 e alle ore 20:45 sempre ad ingresso gratuito. Le tre giornate seguiranno il filo conduttore della “libertà”, tema scelto dagli studenti del Liceo Artistico partecipanti al progetto della IV edizione del festival, narrata nell’ampio ventaglio dei suoi molteplici punti di vista: individuale, politico, sociale e filosofico.

Lunedì 29 maggio, alle ore 18:00, il festival ospiterà la giornalista Elisa Pederzoli autrice del libro, a due mani con Jacopo Della Porta: “Saman. Vita e morte di una ragazza italiana” (Compagnia Editoriale Aliberti). L’incontro vedrà partecipe anche Loretta Gianni, Presidente dell’Associazione Pronto Donna – Centro antiviolenza di Arezzo e Tito Anisuzzaman, Presidente di ACB Social Inclusion. Il festival proseguirà dalle ore 20:45 con la proiezione e premiazione dei corti finalisti delle seguenti categorie: Premio Associazione Autismo Arezzo, Premio Libertà di Gusto – Prodigio Divino e Premio Libertà – Unicoop Firenze Sezione Soci Arezzo. Nell’ambito della serata, che vedrà anche testimonianze di Nedaye Iran, Elisa Pedersoli, Loretta Gianni e Tito Anisuzzaman, sarà inoltre proiettato il videoclip “Baraye” di Shervin Hajipour nell’originale arrangiamento nato dalla collaborazione tra l’Orchestra Multietnica di Arezzo e il cantautore aretino Matteo Croce, in una produzione Officine della Cultura e RadioFly.

Martedì 30 maggio l’appuntamento delle ore 18:00, dal titolo “Femminismo per le nuove generazioni”, vedrà protagonista dell’incontro Denise D’Angelilli – Dueditanelcuore, writer, storyteller, content creator, social media manager, social network addicted con un sogno nel cassetto: diventare una giornalista musicale. Dueditanelcuore parla “di femminismo ed emancipazione, cercando di abbattere i tabù sulla salute mentale, sul body shaming e sullo slut shaming, il tutto colorito con il suo tipico ingrediente, la romanità” (DonnaPop). L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione del Collettivo Femminista Intersezionale Transincludente Collettivae, una realtà in continua evoluzione con il comune obiettivo di “cambiare le cose”, e dell’Associazione LGBTI+ Chimera Arcobaleno di Arezzo. Il festival proseguirà alle ore 20:45 con la proiezione e premiazione dei corti finalisti delle seguenti categorie: Premio Miglior Colonna Sonora – Orchestra Multietnica di Arezzo, Menzione Miglior Fotografia, Menzione Miglior Interprete, Premio Linguaggio Giovanile – Liceo Artistico di Arezzo.

Mercoledì 31 maggio sarà ancora una pubblicazione ad aprire il festival alle ore 18:00: “Amorologia. Guida (quasi) imparziale alle relazioni e al sesso” (TEA) con la presenza in sala dell’autrice Teresa Cinque, pseudonimo di Elisa Giannini, scrittrice, monologhista, ricercatrice sentimentale e “attivista sotto copertura” per i temi dell’amore e delle relazioni e per parlare di femminismo. “Amorologia” è il suo primo libro ma la possiamo leggere anche sulle “Male Dette Parole”, rubrica de “La 27ma ora” del Corriere della Sera. In sala sarà presente anche il collettivo femminista Vazine, una fanzine creata da un collettivo femminista costituito da donne nato per riflettere, discutere e condividere tra loro pensieri e inquietudini attivo in tutta la Toscana e altre regioni del Centro Italia. Il festival proseguirà alle ore 20:45 con la proiezione e premiazione dei corti finalisti delle seguenti categorie: Menzione Giuria Popolare, Menzione Migliore Regia e Premio Officine Social Movie 2023 al Miglior Cortometraggio.

Si ricorda, per tutti gli interessati, la possibilità di partecipare al Premio Giuria Popolare votando il corto preferito dal 23 al 27 maggio sul sito www.officinesocialmovie.com (necessaria l’iscrizione gratuita) e dal 28 al 31 maggio presso il Cinema Eden dalle ore 18:00.

Ulteriori informazioni: www.officinesocialmovie.com. Officine Social Movie è un progetto di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura realizzato in collaborazione con Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale “Piero della Francesca” annesso al Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Arezzo, Poti Pictures, Autismo Arezzo. Con il contributo di Comune di Arezzo – Assessorato allo Sport Politiche Giovanili, Otto per Mille Valdese, Prodigio Divino, Unicoop Firenze. Media partner Teletruria. Si ringrazia per gli incontri delle ore 18 La Feltrinelli Point di Arezzo. I premi di Officine Social Movie sono realizzati da dB production. L’iniziativa è realizzata grazie al bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire - 2023", a valere sul progetto “Generazione Giovanisì", promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale, con il contributo della Fondazione CR Firenze.