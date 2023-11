I Momix al teatro Verdi. Così si rinnova la magia

La stagione teatrale al Verdi di Firenze prosegue a novembre con spettacoli interessanti: martedì 7 e mercoledì 8 novembre "Offverdi Tuscany Hall", alle ore 20,45, "Romeo e Giulietta" di Shakespeare per la regia Gigi Proietti. Proietti presentava così l’ultima versione del suo Romeo e Giulietta: "C’è un lato positivo nel tempo che passa: si può guardare indietro, cambiare prospettiva, qualche volta tornare sui propri passi. Nel caso di un testo, il ritorno è una possibilità per rivedere e sviluppare intuizioni e pensieri rimasti inespressi, scartati a favore di altri per mancanza di sintonie, di tempo, di coraggio. Amo molto questo nuovo allestimento, simile ma diverso. Ho sempre pensato che la festa a casa Capuleti fosse una specie di sliding doors, che attraversata o evitata conduce a storie diverse. Se Romeo decidesse di non andare alla festa? E se tutta la storia fosse solo il sogno di una giovane mente eccitata dall’amore?".

Sabato 18 novembre alle 16,45 e 20,45 tocca al "Lago dei cigni, ovvero il canto" con il Balletto di Roma. Liberamente ispirato a "Il Lago dei Cigni" con le musiche di Čajkovskij e all’atto unico di "Čechov" Il Canto del Cigno, il più famoso dei balletti di repertorio classico è reinventato dal coreografo Fabrizio Monteverde, garantendo originalità coreografica e registica. Sintesi perfetta di composizione coreografica accademica e notturno romantico, "Il Lago dei Cigni", ovvero il canto è una favola senza lieto fine in cui i due amanti protagonisti, Siegfried e Odette, pagano con la vita la passione che li lega. Il Balletto di Roma promuove la danza d’autore italiana sulla scena internazionale fin dal 1960. Da mercoledì 22 a domenica 26 novembre (spettacoli alle ore 20,45; sabato doppio spettacolo ore 16,45 e 20.45; domenica ore 16,45) arriva "Back to Momix" per la direzione artistica Moses Pendleton, carismatico direttore artistico della straordinaria compagnia americana: è creatore di innumerevoli spettacoli di successo. Con "Back to Momix" propone i più significativi estratti dei grandi classici che hanno segnato la storia della compagnia.