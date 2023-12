I governatori dal ministro Fitto. Possibile una linea di ristori aggiuntivi

Una riunione con Raffaele Fitto (nella foto), ministro con delega al Pnrr, sulla declinazione toscana del Piano che ha visto protagonisti tutti i presidenti di Regione, incluso il governatore Giani. Fra le novità l’ipotesi dell’apertura, all’interno del Pnrr, di una linea di ristori a favore dei territorio alluvionali. "C’è la volontà di lavorare in questa direzione – ha detto Giani - anche se occorre attendere la conferma da Bruxelles. Se si sblocca questo passaggio potrebbero arrivare risorse aggiuntive per l’Emilia Romagna e per la Toscana. È stata una riunione molto costruttiva perché ho visto che siamo una delle Regioni che stanno procedendo in modo migliore. Si è parlato di come riallinearsi sulle prospettive del Pnrr ed è stata annunciata una cabina di regia che permetta di coinvolgere maggiormente le Regioni. Ne faranno parte i direttori generali, per seguire direttamente gli interventi più a carattere regionale. Abbiamo poi parlato del nostro progetto bandiera sull’erosione costiera, trovando la disponibilità a lavorare per individuare un finanziamento". Notizie positive anche sulle case di comunità, per le quali era stata annunciata una riduzione dei fondi. "Ho avuto rassicurazioni sul fatto che il ‘raffreddamento’ riguarda solo le case di nuova costruzione – ha detto Giani - e fra i nostri 77 interventi ce ne sono poche: tutti gli interventi di ristrutturazione e potenziamento potranno andare avanti".