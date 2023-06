I finalisti del Premio Strega protagonisti di Arezzo dei Lettori

Arezzo, 24 giugno 2023 – Saranno i finalisti del Premio Strega 2023 i protagonisti della 2/a giornata di Arezzo dei Lettori, prima tappa in territorio aretino de La città dei lettori, il festival itinerante che ogni anno catalizza in Toscana autori, illustratori, traduttori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. Domenica 25 giugno alle 19.00 la Fortezza Medicea (Viale Bruno Buozzi) ospiterà la cinquina composta da Rosella Postorino, Ada D’Adamo per interposta persona, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri per un incontro col pubblico moderato dalla giornalista Barbara Perissi con letture dell’attrice Alessandra Bedino. Altro appuntamento da non perdere sarà, alle 18.00 sempre presso la Fortezza Medicea, la lectio di Carlo Ginzburg rivolta a tutti gli amanti della pittura del grande artista aretino Piero della Francesca, per rileggerne l’opera sotto una luce inattesa a partire dal saggio “Indagini su Piero”, riedito da Adelphi a 40 anni dalla prima pubblicazione. Arezzo dei lettori è possibile grazie al patrocinio di Ministero della Cultura, al patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo, al supporto e alla collaborazione di Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi e alla partnership di Biblioteca Città di Arezzo, Libreria La casa sull’albero, Feltrinelli Point e Interno 12 APS (info: www.lacittadeilettori.it).

Le attività partiranno la mattina alle 11.00 presso la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi (Corso Italia, 14) con la storica dell’arte Melania Longo che terrà un laboratorio per bambine e bambini dagli 8 anni organizzato in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero a partire da “Quante storie per un quadro” (Topipittori). L’autrice, insieme all’illustratore Alessandro Sanna, invita il lettore a entrare in alcuni tra i più importanti musei, a osservare le opere d’arte, a giocare con quadri e artisti e, soprattutto, a farsi sempre più domande. Si prosegue nel pomeriggio alle 17.00 sempre presso la Casa Museo Ivan Bruschi con “La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari”, presentazione del catalogo dell’omonima mostra organizzata da Fondazione Ivan Bruschi in collaborazione con Fondazione Alinari per la Fotografia, alla presenza della responsabile dei progetti per la Fondazione Alinari Rita Scartoni. Ancora: alle 17.30 sarà il momento di “Paesaggi letterari”: passeggiata con letture insieme allo scrittore e giornalista Paolo Ciampi con un itinerario che partirà dalla Casa Museo Ivan Bruschi per snodarsi attraverso le vie della città (per “Paesaggi letterari” è obbligatoria la prenotazione gratuita a [email protected]), mentre alle 18.00 in Fortezza, in contemporanea alla lectio di Carlo Ginzburg, si terrà Premio Strega Playlist, appuntamento rivolto a bambini e bambine dai 6 anni con letture dai libri selezionati al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2023, a cura di Libreria La Casa sull’Albero.

Arezzo dei lettori si concluderà lunedì 26 giugno con un evento speciale: alle 21.00 presso la Casa Museo Ivan Bruschi l’autrice e giornalista Agnese Pini, insieme al giornalista Federico d’Ascoli, presenterà “Un autunno d’agosto” (Chiare Lettere), in cui a partire dalla storia della sua famiglia racconta l’estate del 1944 e l’eccidio di San Terenzo Monti, durante il quale 159 persone furono uccise per mano dei nazifascisti, in un grande romanzo civile con il respiro universale dell’inchiesta-racconto che parla di noi e del presente.

