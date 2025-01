“I Colori della Giostra” per i soci di quartieri e associazioni della Giostra ingresso gratuito

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Sabato 25 gennaio ingresso gratuito al percorso espositivo “I Colori della Giostra” per i soci di quartieri e associazioni della Giostra e visite guidate alla mostra dedicata agli abiti di Caramba

Il mondo della Giostra si dà appuntamento sabato prossimo, 25 gennaio, al percorso espositivo “I Colori della Giostra” per visitare la mostra temporanea "Caramba, il maestro del costume nella Giostra del Saracino" allestita nello spazio museale a piano terra di Palazzo Comunale per celebrare il novantesimo anniversario dell'esordio degli abiti giostreschi realizzati da Luigi Sapelli, in arte Caramba.

Su iniziativa del Consiglio di Giostra, nella giornata di sabato 25 gennaio, tutti i soci dei quattro quartieri, dei Musici, degli Sbandieratori e di Signa Arretii, presentando la tessera di associati potranno accedere e visitare gratuitamente il percorso espositivo e gli abiti di Caramba in mostra, dieci costumi utilizzati in Giostra dal 1934 al 1956 restaurati per l'occasione da Laura Folli.

Alle 11 e alle 15.30 sono inoltre in programma due visite guidate, anch'esse gratuite, accessibili fino ad esaurimento posti (info e prenotazione al numero 0575.377462). Oltre alle due visite guidate, per tutto il resto della giornata l'ingresso per i soci di quartieri e associazioni sarà libero (orario di apertura 10-13 / 13.30-17).

Per il resto del mese di gennaio e il mese di febbraio la mostra sugli abiti di Caramba e il percorso espositivo I Colori della Giostra potranno essere visitati su appuntamento chiamando il numero 0575.377462.