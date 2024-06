Gusto e cultura, torna Aperitivo l’Estate

Arezzo, 18 giugno 2024 – Arezzo è pronta vivere una lunga serata fra il tramonto e l’affacciarsi delle stelle. Merito di “Aperitivo d’Estate”, l'evento dedicato al gusto in programma martedì 25 giugno, dalle 18 alle 23, nel prato della suggestiva Fortezza Medicea.

L’iniziativa, che compie cinque anni ed è promossa da Confcommercio Firenze e Arezzo con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e la collaborazione tecnica della Fondazione Guido d’Arezzo, è parte della dodicesima edizione di Toscana Arcobaleno d’Estate, la fortunata kermesse voluta da Regione Toscana e La Nazione, insieme a Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, per festeggiare l’inizio della bella stagione. Una manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale con un vero e proprio tour di eventi che inizierà il 19 giugno a Firenze e si chiuderà il 25 proprio ad Arezzo.

La tappa aretina di Arcobaleno d’Estate, ospitata nella cinquecentesca fortezza edificata dalla famiglia de’ Medici, offre una serata ricca di musica dal vivo, visite guidate e proposte enogastronomiche, con tanti ristoratori, pasticceri e bar tender aretini che porteranno le loro specialità di punta. Sarà quindi un’altra occasione per celebrare le eccellenze culinarie e culturali della Toscana.

Il programma di Aperitivo d’Estate è stato presentato oggi (martedì 18 giugno) in conferenza stampa alla presenza del direttore Confcommercio Toscana Franco Marinoni, del vicesindaco del Comune di Arezzo Lucia Tanti, del capo servizio La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli, del direttore della Fondazione Guido d’Arezzo Lorenzo Cinatti e degli operatori che parteciperanno alla serata.

“Grazie a questa serata, che nel suo format ha già riscosso grande successo lo scorso anno, la storica Fortezza Medicea diventerà il simbolo della nostra capacità di fare sistema e di promuovere le risorse locali in una cornice di bellezza e convivialità – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni - i ristoratori e i pubblici esercizi aretini, con il loro impegno e la loro passione, offriranno un menù che esalta i sapori della nostra tradizione all'interno di uno scenario fantastico. Siamo certi che anche quest’anno ci sarà il tutto esaurito”.

“Aperitivo d’Estate è un evento molto importante che permette agli Aretini di vivere la Fortezza grazie a dei percorsi di tipo culturale conoscitivo arricchiti da momenti musicali e di più ampia aggregazione. La cultura è il più grande elemento di coesione sociale e la possibilità di renderla sempre più fruibile agli Aretini anche grazie alla collaborazione delle categorie economiche rappresenta un elemento di grande ricchezza per questa città. Ringrazio tutti coloro i quali da tempo organizzano questa iniziativa che si arricchisce in un percorso altrettanto ricco di momenti culturali che segnano tutta l’estate aretina caratterizzata da una risposta di socialità che va da zero a 99 anni” commenta il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti.

Molte le prelibatezze dolci e salate che si potranno degustare passeggiando fra gli stand, fino a comporre un “menù arcobaleno” della tradizione. I costi: dai 2,50 euro per alcuni tipi di dolci ai 7 euro per primi piatti e secondi. Dalle focacce calde con mortadella o prosciutto crudo, alle casarecce con il ragù di polpo, la tartare di Fassona e il roastbeef, poi il maiale brado sfilacciato, i dolci tradizionali aretini come il gattò o la torta della nonna, per non parlare di crostate e cantucci. Ci saranno anche alcuni piatti esotici, come il currymadras vegetariano o il temaki di salmone, o l’ormai classico “pulled pork burger”. Non mancheranno opzioni senza glutine per celiaci, con specialità come coccole ripiene di mortadella, burrata e prosciutto crudo, e dolci alla cioccolata. Cocktail, vini e bollicine del territorio, birra artigianale agricola completeranno l’offerta, creando un connubio perfetto per una serata sotto le stelle. Un menù davvero variegato (consultabile qui Menù Aperitivo d’Estate), che permette di gustare sotto le stelle i piatti forti della ristorazione aretina.

Per l’occasione la Fortezza Medicea aprirà straordinariamente i suoi locali per le visite guidate a cura delle guide turistiche di Confcommercio. Le visite, prenotabili in tre fasce orarie (19, 20 e 21), si concluderanno alle 23. Per partecipare è necessario contattare Confguide Arezzo (Rita 3315025517). Tutti i partecipanti riceveranno un coupon omaggio per visitare la Casa Museo Ivan Bruschi, un gioiello situato tra la Pieve e Corso Italia ad Arezzo.

Ad animare la serata anche la musica dal vivo, con una band di oltre 10 elementi sul palco, tra cui la voce di Deb Jones, Alberto Mannatrizio al sax, quattro ballerini, due dj, un percussionista e un chitarrista. Un'esibizione da non perdere, arricchita da una splendida coreografia.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata a questo link: Prenotazioni Aperitivo d’Estate. Per ulteriori dettagli sul menù e il programma della serata, è possibile scoprirlo cliccando il seguente link: Programma Aperitivo d’Estate.