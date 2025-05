Amico Museo 2025: ecco il programma delle iniziative nei musei civici di San Giovanni Valdarno dal 16 al 31 maggio In occasione di Amico Museo, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea aprono le loro porte per accogliere grandi e piccini con interessanti proposte culturali ed esperienze creative coinvolgenti per tutti i visitatori