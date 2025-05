Arezzo, 14 maggio 2025 – Cortona Comix: gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival. Ubaldo Pantani ospite speciale

Cortona Comics si arricchisce di nuovi appuntamenti, nuove sorprese e contaminazioni da altri mondi.

Tra le novità più importanti, l’appuntamento denominato “Gin Comics”, in programma domenica 1 giugno dopo le 17:30: un evento speciale che mette a confronto il mondo del fumetto con quello della distillazione artigianale del territorio. Due eccellenze internazionali come Giuseppe Camuncoli (già celebre per le incursioni tra fumetto ed enogastronomia) ed Elena Casagrande (premio Eisner, l’Oscar del fumetto internazionale) incontrano le botaniche del celebre Sabatini Gin, presentate dal suo co-founder Filippo Sabatini, in un viaggio multisensoriale tra creatività e degustazione dei sapori locali.

Nel Chiostro di Sant’Agostino, ogni pausa pranzo diventerà un’esperienza narrativa grazie ai panini d’autore ispirati alla tradizione locale, come la Chianina IGP o il salame “di Jacovitti”, omaggio al maestro del fumetto umoristico.

Il cibo e il bere diventano così racconto, e accompagneranno l’intero festival anche nel resto del borgo toscano: numerosi ristoranti del centro storico proporranno piatti tematici, interpretando i grandi personaggi del fumetto attraverso sapori e creatività.

Un’esperienza totale che inizia già la sera del 30 maggio, con un’anteprima del festival: il borgo si animerà con l’Aperitivo Autoriale, in cui i primi autori del festival saranno ospiti dei locali di Cortona per brindisi e chiacchiere a tema fumettistico, trasformando ogni angolo in un salotto creativo.

E il viaggio non finisce qui: il percorso verso il Chiostro sarà un'esperienza immersiva grazie a stand, installazioni e spazi tematici che andranno a comporre un vero e proprio “borgo del Fumetto”, dove ogni tappa sarà una scoperta, tra editori, artisti, autoproduzioni, gadget e mostre diffuse.

Sul fronte espositivo, si aggiunge una nuova, imperdibile mostra firmata Papersera: protagoniste le affascinanti illustrazioni delle carte da gioco Disney, una collezione che prende vita anche attraverso un libro inedito, che svela le storie e i retroscena dietro ogni carta illustrata.

Per gli appassionati Disney, che nel Cortona Comics trovano da sempre il proprio Eldorado, arriva anche la magia di Topolino in dialetto, con due ospiti d’eccezione: Pietro Ubaldi, voce storica dell’animazione italiana (tra cui Taz, Donkey Kong, e doppiatore di personaggi Disney e DreamWorks), partner affezionato del festival, e Ubaldo Pantani, comico e imitatore noto per le sue apparizioni televisive e le brillanti parodie, che animeranno il Chiostro lunedì 2 giugno con letture vernacolari e spettacoli tra risate e stupore.

A raccontare tutto questo in tempo reale, ci sarà anche Radio Bruno, media partner ufficiale del festival, che seguirà gli eventi con collegamenti e dirette dal cuore di Cortona, portando la voce del Comics a tutto il territorio.

Cortona Comics 2025 si conferma così un’esperienza da vivere con tutti i sensi, tra tavole disegnate, tavole imbandite, voci, colori e incontri d’autore.