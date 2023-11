Guerra del sale. Rievocazione storica in Umbria

Si terrà a Torgiano domani e domenica la rievocazione storica rinascimentale: ‘La guerra del Sale’. Sabato alle 15 è prevista l’apertura del mercato con attività di piazza, come le danze rinascimentali a cura del gruppo storico Scannagallo. Alle 17.,30 spazio alla rievocazione storica della guerra del sale, battaglia di Torgiano e corteo storico multiepoca che partirà dalla Torre di guardia del Castrum Torsciani con arrivo del corteo in Piazza Baglioni. Domenica 12 è prevista una giornata di studi su: ’La figura femminile nel ‘500. Serventi, donne del campo e principesse tra documentazione, iconografia e ipotesi di ricostruzione’’, che si terrà alle 15 nella ex chiesa della Morte, già chiesa della Misericordia di Torgiano