Grigio Summer Friends a Bibbiena

Arezzo, 3 luglio 2024 – Bibbiena si tuffa nel gusto dell’estate 2024 con la seconda edizione di una manifestazione che ha già conquistato il cuore e il palato di tanti turisti e casentinesi: Grigio Summer Friends ed è dedicata agli amici del maiale Grigio del Casentino, ovvero tutti quei cultori dei prodotti culinari di altissima qualità che tre amici e soci del progetto Grigio del Casentino – Paolo Landi, Massimiliano Senesi e Manila Fiumicelli - hanno incontrato in giro per l’Italia.

Nella due giorni la piazza e gli angoli del centro storico di Soci diventeranno una grandissima esposizione di prodotti culinari selezionati che le persone potranno assaggiare insieme a vini e birre tra i migliori in Italia.

Accanto ai valori etici che ispirano questi produttori, dal rispetto per l’ambiente a quello per gli animali, c’è anche tanta solidarietà: parte del ricavato andrà alla Pro Loco di Soci e all’associazione AIDO.

Paolo Landi uno dei promotori insieme al Comune di Bibbiena e la Pro Loco di Soci commenta: “Grazie ai prodotti del Grigio Casentino, sia per passione che per lavoro, abbiamo visitato manifestazioni nazionali e internazionali e abbiamo voluto portare nel nostro territorio qualcosa di bello, interessante e formativo per far conoscere anche al grande pubblico quei prodotti considerati di nicchia che in realtà rappresentano il meglio della tradizione italiana e nostrana e sono frutto di ricerca, impegno, grandi sacrifici e una visione, quella di produzioni sempre più etiche e rispettose della salute dell’uomo e dell’ambiente. Il buono dovrebbe diventare un punto di riferimento e un obiettivo per tutti. Con questa manifestazione, ancora una volta, vorremmo proprio avvicinare tutti alla conoscenza della bontà dei prodotti migliori del nostro territorio e dell’Italia intera”.

Francesca Nassini Assessora alle associazioni commenta: “Sosteniamo progetti di valore e le associazioni del territorio che ne sono promotrici e questo significa sostenere la comunità in tutte le sue espressioni e valori. In questo caso la manifestazione di Soci rappresenta anche un grande richiamo per turisti e un intrattenimento di qualità per tutta la vallata”.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Le manifestazioni che anche quest’anno definiscono il calendario estivo del nostro comune sono connotate da un aspetto per noi fondamentale ovvero l’altissima qualità delle proposte. Questo è un aspetto fondamentale per presentarci come un territorio dove si vive bene e dove si producono cose buone e di qualità. Ringrazio tutti i volontari e tutti i produttori che ogni giorno si impegnano a portare avanti antiche tradizioni”.

https://www.grigiosummerfriends.it/#programma-grigio qui si trova tutto il programma della due giorni che si aprirà venerdì 5 luglio alle 18 presso il Berretta Rossa.

Alcuni prodotti e produttori presenti: Tosi Gorgonzola, Torta Pistocchi, Mortadella favola, Metodo Classico Fregnan, Gabrini, il baccalà di Marcolin, Cuna.

Ci saranno poi eventi di approfondimento, worshop, ma anche intrattenimento musicale per tutti i gusti e la novità della cena a tavola.

La moneta dell’evento sono i token Grigio Summer Friends. In tutti gli stand, bar, ristoranti e chioschi dell’evento si può pagare solo con i token ufficiali. Si cambia l’importo desiderato alle casse con token del valore di 2,50 € (arancio) e da 10,00 € (viola). I token non sono rimborsabili, ma nel menù si trova già il costo convertito di ogni pietanza e bevanda consumabile al momento o disponibile per l’asporto.

Alcune curiosità sul progetto Grigio del Casentino

I tre soci Massimiliano, Manila e Paolo con il loro modo di lavorare etico hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento concesso da Il Gambero Rosso per la Capaccia di Grigio del Casentino.

Il riconoscimento “Tre fette” si trova nell’edizione 2023 della Guida del Gambero Rosso “Grandi salumi”.