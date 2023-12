Grandi balli in piazza Europa

Tanta musica, tra brani di tendenza e grandi successi degli anni ’90. Ma anche animazione, cabaret, e l’immancabile concerto del Teatro Civico. Tante le occasioni per ballare, ridere e divertirsi anche nel capoluogo spezzino. La location scelta è, come l’anno scorso, quella di piazza Europa. E la festa andrà avanti, senza interruzioni, dalle 21 alle 2 di notte. Il programma prevede un dj set curato da Radio Number One, con animazione di Filippo Marcianò e Sergio Sironi. Ospite d’onore della serata il cabarettista Dario Ballantini, noto al grande pubblico soprattutto per le sue imitazioni di Donald Trump e Angela Merkel, oltre che di Lucio Dalla, Vasco Rossi e Papa Francesco. Dopo il countdown lo scettro passerà nelle mani degli Eiffel 65, che terranno compagnia al pubblico fino all’una, per poi passare il testimone allo show ’Voglio tornare negli anni ’90’.

Per gli amanti della musica classica, la Società dei concerti porterà invece sul palcoscenico del Teatro Civico di piazza Mentana l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Stefano Giaroli. Con loro il soprano Renata Campanella e il tenore Diego Cavazzin (inizio dello spettacolo alle 20.30, biglietti in vendita al botteghino o sulla piattaforma Vivaticket).