Gli studenti del Liceo Musicale Petrarca di Arezzo ospiti di “Musica al Centro”

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Siamo al 2° appuntamento del ciclo Musica al Centro “In progress” 2024 con l’esibizione degli allievi del Liceo Musicale Petrarca di Arezzo. Il programma è estremamente vario: dal solo pianoforte al quintetto con archi fino all’orchestra d’archi e una nutrita schiera di percussionisti. Saranno coinvolti oltre 30 studenti del corso musicale, giovani ma molto agguerriti. Nel programma che vede tra gli altri autori come Field, Beethoven, Rachmaninov e Chopin, non mancherà il consueto omaggio a Giacomo Puccini come previsto per l’intera stagione di concerti e saggi del Centro Studi Musicali della Valtiberina.

Coadiutori dell’orchestra i due docenti del Liceo Musicale di Arezzo Lorenzo Rossi e Alessio Tiezzi.

Il Centro Studi Musicali della Valtiberina ringrazia il Liceo Musicale Petrarca per la preziosa collaborazione e per l’ennesima occasione di interazione che aveva avuto già dei precedenti con la partecipazione di alcuni loro studenti a passate edizioni del Concorso Internazionale Pianistico “Maria Giubilei”, alcuni dei quali risultati vincitori di premi, e lo scorso anno alla Masterclass tenuta dal violinista americano David Russell sempre per il Centro Studi Musicali della Valtiberina.

Si ricorda che l’evento che si terrà Sabato 24 febbraio alle ore 17,30 a Sansepolcro presso l’Auditorium di Santa Chiara, è come di consueto ad ingresso gratuito.