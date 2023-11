Gli "Incontri del Principe" con Biloslavo

Al via a Viareggio (Lucca) l’edizione invernale de "Gli Incontri del Principe", la rassegna ideata e condotta da Stefano Zurlo, inviato de Il Giornale, con Manila Alfano, autrice del libro "Cent’anni da Principe", come coautrice. La formula è tradizionale: talk show condotti da Zurlo con esponenti della politica, della cultura, del giornalismo. Il primo dicembre, alle 18, al Grand Hotel Principe di Piemonte sarà ospite l’inviato di guerra Fausto Biloslavo (nella foto), che scrive per Il Giornale, Il Foglio e Panorama, e collabora con Radio 24 e i Tg Mediaset. Tema del confronto, la crisi in Medio Oriente dopo gli attacchi di Hamas e la risposta di Israele, e il protrarsi dell’invasione russa in Ucraina. Sabato 2 dicembre, alle 16, Zurlo converserà con il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, autore del libro intervista con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "La versione di Giorgia" (Rizzoli editore). Sallusti guiderà il pubblico nei meandri della politica italiana. Alle 18, confronto fra due governatori: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.