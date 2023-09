Giù dalla finestra a Castelfranco (Pisa): grave bambino di 4 anni

CASTELFRANCO (Pisa)

Da solo in casa a quattro anni insieme al fratello più piccolo nell’abitazione di Castelfranco di Sotto, territorio del pisano che guarda anche verso Firenze. Ma quel futuro che ogni bambino avrebbe il diritto di avere, potrebbe non arrivare mai: è appeso ad un filo nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Storia tremenda. E’ mezzogiorno. Il babbo esce di casa per una commissione, la mamma è al lavoro. I bambini sono da soli. Il più grande si affaccia alla finestra – pare dopo aver appoggiato una sedia alla parete ed esserci salito – si sporge troppo e perde l’equilibrio. Una caduta terribile, da almeno sei metri.

Il piccolo atterra sull’asfalto di via Verdi, una delle tante traverse del centro storico di Castelfranco, che affacciano su corso Bertonini. Il corpicino è notato da passanti e negozianti vicini che allertano la centrale 112 dell’emergenza-urgenza regionale. Sul posto l’ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce, l’automedica del 118, I vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Il piccolino è soccorso dal medico, dall’infermiere e dai volontari e poi trasportato in ambulanza in via Aldo Moro dove, nel frattempo, è atterrato l’elicottero Pegaso del sistema sanitario nazionale. Le operazioni dei sanitari per stabilizzare il bimbo si protraggono a lungo. Il piccolo ora è intubato, in prognosi riservata al Meyer.

Gabriele Nuti