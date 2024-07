Arezzo, 1 luglio 2024 – Giovedì 11 luglio inaugura la 14^ edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia che quest’anno ha scelto il corpo – Body of Evidence - come tema portante delle 22 mostre, di cui 4 collettive e 18 individuali. Fino a domenica 14 luglio si danno appuntamento nel borgo toscano i più grandi esperti nazionali e internazionali del mondo della fotografia, impegnati in eventi, presentazioni, talk e workshop. Il festival proseguirà per tutta l’estate e parte dell’autunno e si concluderà il 3 novembre.

Giovedì 11 luglio si comincerà alle 18 in Piazza Signorelli con l’evento di apertura e proseguirà nei giorni successivi con un fitto calendario di appuntamenti. Non solo le visite guidate con gli autori e i curatori delle 22 mostre, e le letture portfolio, ma anche incontri e talk, come quello dal titolo Cronache d’acqua. Immagini dal Nord Italia, in programma venerdì alle 16 al Teatro Signorelli, con i fotografi Arianna Arcara e Marco Zanella in dialogo con il Vicedirettore delle Gallerie d’Italia -Torino Antonio Carloni. A seguire, alle 17 sempre al Teatro, appuntamento con il talk The Woman’s Body con Benedikte Kurzen, vincitrice della 13° edizione di Prix Carmignac, Martina Bacigalupo, Fotografa Agence VU’ e Photo Editor Revue XXI, Rehab Eldalil e Myriam Boulos. Sabato alle 15 appuntamento con il talk Corpi Celesti – Un percorso negli Archivi Alinari, alla scoperta dell’omonima mostra che vedrà al tavolo i curatori Nicola Lagioia e Chiara Tagliaferri insieme a Giorgio van Straten, Presidente FAF Toscana. Sempre sabato, alle 17, a dialogare sul palco del Teatro Signorelli saranno Valerio Nicolosi, giornalista, e Davide Musardo, psicologo di Medici Senza Frontiere nell’incontro dal titolo Oltre il corpo, le ferite invisibili.

E poi ancora da venerdì a domenica l’iconico divano bocca Gufram sarà a disposizione di chi vorrà farsi ritrarre seduto sul celeberrimo sofà, come i soggetti ritratti da Maurizio Berlincioni per il progetto Fotocoppie, in mostra proprio a Palazzo Baldelli.

Venerdì e sabato mattina, sempre a Palazzo Baldelli, spazio anche ai bambini e alle famiglie con l’appuntamento COTM FOR KIDS, con ’Kids❤️Photography’ e SpazioB**K, un’immersione giocosa nel mondo dei libri per i piccoli lettori. Sarà anche occasione per presentare la nuova collana fotografica per bambini “Il mondo nei tuoi occhi”, un’iniziativa di OTM Company in collaborazione con l’editore Les Grandes Personnes.

Sabato, a partire dalle 18 al Teatro Signorelli, sarà anche il momento delle premiazioni dei due riconoscimenti COTM Award e Vittoria Castagna. Del COTM Award sono già stati resi noti i nomi dei 10 finalisti. Al primo classificato sarà riconosciuto un premio di 3.000 Euro e potrà esporre il proprio progetto durante l’edizione 2025 del festival. Il secondo e il terzo classificato vedranno il proprio lavoro pubblicato sul sito web di LensCulture.

I finalisti sono Maria Abranches con il progetto MARIA, Sitara Thalia Ambrosio con Fragile as Glass: Queer people in the face of the Russian invasion, Farheen Fatima con Meet Me In The Garden, Marisol Mendez con Padre, Francesco Merlini con Better in the Dark Than His Rider, Ingmar Nolting con An Anthology of Changing Climate, Louie Palu con Distant Early Warning, Giulio Piscitelli con Harraga (2010-2023), Laetitia Vançon con The other battle fields e Julia Wimmerlin con Stolen language.

Il programma completo dell’Opening è disponibile sul sito al seguente link https://www.cortonaonthemove.com/opening/

Ma gli appuntamenti non si concludono qui. Dal 14 al 18 luglio OTM Company organizza quattro workshop, di cui due con la partnership tecnica di Sony, per fotografi e appassionati per vivere un’esperienza immersiva unica, apprendendo dai maestri e professionisti della fotografia contemporanea. Il calendario completo degli appuntamenti a questo link https://www.cortonaonthemove.com/otm-academy/.

Infine, giovedì 18 luglio il festival diventerà un inedito palcoscenico per la nuova musica italiana con l’evento Cortona On The Wave, realizzato in collaborazione e curato da Arezzo Wave. L’evento, ad accesso gratuito che si svolgerà a partire dalle 21 alla Fortezza del Girifalco, vedrà la partecipazione di artisti come Francesco Lettieri, La Municipal, Zueno e Rumba de Bodas. L’iniziativa è realizzata grazie al progetto Per Chi Crea di Siae e del Ministero della Cultura.