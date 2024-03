Giorni felici in scena al teatro Masaccio

Arezzo, 1 marzo 2024 – Prosegue con successo la stagione 2023/24 del Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. Un ricco cartellone frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus . Grandi narratori, vicende storiche e di emancipazione, testi che indagano la natura umana, commedia e ironia per una stagione ricca di contenuti.

E dopo il sold out di Ambra Angiolini con Oliva Denaro, dopo Giuseppe Cederna, Aldo Cazzullo, Moni Ovadia, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia martedì 5 marzo arrivano Roberto Abbiati e Monica Demuru.

Portano in scena “Giorni felici” di Samuel Beckett, uno spettacolo di Massimiliano Civica. Se Winnie non fosse sepolta in quel “monticello di sabbia”, Giorni felici potrebbe benissimo essere una commedia all’italiana sulla vita di coppia. Quel “monticello di sabbia” è il colpo di genio di Beckett, quello che permette agli spettatori di scorgere l’assurdità della commedia dei nostri giorni felici.

Chiude la stagione, lunedì 25 marzo, Caterina Guzzanti con “Secondo lei”.

biglietti

platea: intero € 15 ridotto € 13

galleria: intero € 13 ridotto € 11

info e prenotazioni

presso il Museo delle Terre Nuove

piazza Cavour 15 – tel. 055 9126213

dal lunedì al sabato ore 9–13, 15–19

carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

biglietto futuro under 35

ingresso ridotto € 8 per tutti i

giovani under 35

riduzioni

over 65, soci Coop, soci della ProLoco di San Giovanni Valdarno, soci Cral Usl Valdarno, soci Cral Istituto De Angeli, possessori della ‘Carta dello spettatore di FTS’ (solo per i biglietti), possessori di abbonamento alle stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e/o Castelfranco Piandiscò.

Per i gruppi scolastici di almeno 10 persone, sono riservati posti di platea al prezzo di € 6, da prenotare almeno una settimana prima di ogni

spettacolo.

promozioni biglietti Coop

per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni.

Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze

Dopo l’inizio dello spettacolo l’ingresso è consentito solo durante l’eventuale intervallo

info

Servizio Cultura

tel. 055 9126209 – 324 – 287

Teatro Masaccio

via G. Borsi, 3

San Giovanni Valdarno (AR)

tel. 055 945189

Palazzo d’Arnolfo Museo Terre Nuove

piazza Cavour, 15

San Giovanni Valdarno (AR)

tel. 055 9126213

[email protected]