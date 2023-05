Giornata conclusiva del progetto “Mind the STEM Gap” al Pionta

Arezzo, 24 maggio 2023 – Giovedì 25 maggio, a partire dalle ore 9, si terrà ad Arezzo, presso la sede universitaria del campus del Pionta, l’evento “Mind the double gap. Manifesto per le STEM di genere”, giornata conclusiva del progetto “Mind the STEM Gap”.

Ospite d’onore sarà Vincenzo Schettini, il Prof. de “La Fisica che ci Piace” e autore del libro dal titolo omonimo, che dialogherà con gli studenti e le studentesse sui temi delle differenze di genere nell’accesso ai percorsi scientifici di studio e lavoro.

Il progetto, curato e promosso dalla Provincia di Arezzo in collaborazione con l’Università di Siena e finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo, si inserisce all’interno dei principi guida della legge regionale 16/2009, ed ha come obiettivo quello di eliminare gli stereotipi associati al genere. Il progetto ha coinvolto, per sei mesi, 200 fra studentesse e studenti provenienti dalle classi quarte e quinte delle scuole superiori del territorio aretino ed ha avuto come tema centrale il superamento, attraverso una ricerca-azione, della genderizzazione legata alle professioni scientifiche.

«I partecipanti al progetto hanno approfondito quei meccanismi psicologici e culturali che intervengono nelle future scelte universitarie - ha detto il Presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri -, e che portano i ragazzi e le ragazze, per l’azione degli stereotipi di genere, a orientarsi verso corsi di laurea diversi. Solo attraverso la conoscenza, l’informazione e la sensibilizzazione, è possibile acquisire consapevolezza dei pregiudizi ancora fortemente radicati nella nostra società, e agire per il loro superamento».

Le responsabili scientifiche del progetto per l’Università sono le professoresse Laura Occhini e Alessandra Romano, che spiegano: «Il percorso intrapreso nelle scuole ha prodotto, grazie alla creatività di studenti e studentesse, un manifesto in cui l’inclusività e l’approccio al superamento degli stereotipi di genere è espresso in otto punti che saranno, nel corso dell’evento, discussi e argomentati dalle studentesse e dagli studenti in un dialogo con Vincenzo Schettini. Sarà un momento di scambio e confronto sui cambiamenti che il percorso ha prodotto nei partecipanti».

Interverranno per i saluti istituzionali il Magnifico Rettore dell'Università di Siena, Roberto Di Pietra, la Delegata alle politiche per l'inclusione professoressa Alessandra Viviani e Alessandro Polcri, Presidente della Provincia di Arezzo.

Il programma completo dell’iniziativa, che si terrà nell’Aula 1 della palazzina Donne (viale Cittadini 33), è pubblicato all’indirizzo: www.unisi.it/unisilife/eventi/arezzo-mind-double-gap-manifesto-le-stem-di-genere.