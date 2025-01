Arezzo, 20 gennaio 2025 – Giorgio Colangeli, Federica Ambrato e Manuela Mandracchia protagonisti dello spettacolo “Le Volpi”

Venerdì 24 gennaio alle 21 al teatro Masaccio secondo appuntamento con la stagione teatrale a San Giovanni Valdarno. In scena lo spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci che esplora le complessità delle emozioni umane

Luca Bizzarri, Maria Amelia Monti, Rocco Papaleo, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa sono alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Grandi narratori, ironia, imprese sportive, commedia per una stagione ricca di temi e suggestioni.

La stagione del Teatro Masaccio si è aperta, con successo, lunedì 13 gennaio con Luca Bizzarri e Francesco Montanari, in scena con “Il medico dei maiali”, per la regia di Davide Sacco.

Prossimo appuntamento in programma venerdì 24 gennaio con lo spettacolo “Le Volpi” di Lucia Franchi e Luca Ricci che esplora le complessità delle emozioni umane. Protagonisti il grande attore Giorgio Colangeli insieme alle talentuose Federica Ambrato e Manuela Mandracchia.

Uno spettacolo sulla provincia italiana e sulle dinamiche che si innescano tra individui ambiziosi che si prendono la libertà di tutelare i propri interessi e tornaconti anche a scapito della “cosa pubblica”. Uno spettacolo sulla corruzione e la corruttibilità, sul concetto di concedere a sé stessi “un’impercettibile eccezione”, perché come scrive Sciascia in Todo modo: «i grandi guadagni fanno scomparire i grani principi e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi».

Per la platea, il biglietto intero costa 15 euro, mentre il ridotto è di 13 euro. Per la galleria, invece, il biglietto intero ha un costo di 13 euro e quello ridotto è di 11 euro.

In collaborazione con Unicoop Firenze e la carta studente della Toscana, è disponibile un biglietto ridotto per i giovani under 30, che potranno acquistare il biglietto a 8 euro, con il posto assegnato in base alla disponibilità della sala. Per ottenere il biglietto ridotto, è necessario presentare la carta e si consiglia di recarsi in biglietteria almeno un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Sono previste riduzioni per diverse categorie, tra cui over 65, soci Coop, soci della ProLoco di San Giovanni Valdarno, soci Cral Usl Valdarno, soci Cral Istituto De Angeli, soci Valdarno Mutua, possessori della ‘Carta dello spettatore di FTS’ (solo per i biglietti) e abbonati alle stagioni teatrali dei Comuni di Cavriglia e/o Castelfranco Piandiscò. Per i gruppi scolastici di almeno 10 persone, sono riservati posti in platea al prezzo di 6 euro, da prenotare almeno una settimana prima dello spettacolo. Infine, per i soci Coop è attiva la promozione “1000 punti mille emozioni”. Per maggiori dettagli e adesioni, ci si può rivolgere ai punti vendita Unicoop Firenze. Si ricorda inoltre che, una volta iniziato lo spettacolo, l'ingresso è consentito solo durante l'eventuale intervallo.

Prossimo evento lunedì 3 febbraio con Maria Amelia Monti in “Strappo alla regola”.