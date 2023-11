Gianni Schicchi con la direzione di Ivan Fischer

Si preannuncia un evento imperdibile l’ 11 novembre (ore 20.30), con replica il 12 (alle 17): il maestro Ivan Fischer (nella foto) - direttore d’orchestra, compositore, regista d’opera, pensatore ed educatore, uno dei musicisti più lungimiranti e visionari - sarà al Teatro del Giglio di Lucca per due recite di Gianni Schicchi alla guida della sua straordinaria "Budapest Festival Orchestra" e di grandi artisti come, tra gli altri, Nicola Alaimo e Giacomo Prestia, Anna Maria Chiuri e Benedetta Torre, tutti regolarmente ospiti dei più importanti teatri italiani e internazionali. Le due serate, che prevedono l’esecuzione dell’atto unico pucciniano in forma semiscenica, da un’idea registica di Grischa Asagaroff, saranno aperte con l’esecuzione di alcuni brani sinfonici e lirici del maestro.