“Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena” a Zenzero Fest

Arezzo, 13 ottobre 2023 – A Zenzero Fest piace leggere e raccontare lo sport e i suoi personaggi più amati, e lo fa anche in questa edizione, con un pomeriggio dedicato ad una vera leggenda del calcio: Gianluca Vialli. “Gianluca Vialli, l'uomo nell'arena” (66thand2nd) è il libro del giornalista de “Il Foglio” Marco Gaetani, che sarà presentato questo pomeriggio (venerdì 13 ottobre) nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.

“Stradivialli”, il “violinista del gol”, come lo aveva soprannominato Gianni Brera in un doppio omaggio a lui e al celebre liutaio cremonese concittadino del calciatore, è stato una figura eccezionale, capace di unire anche in un mondo come quello del calcio che per natura è portato a creare divisioni. Pochi anni fa, da dirigente sulla panchina della Nazionale a ricomporre i “dioscuri” (cit. ancora Gianni Brera) accanto al compagno di sempre Roberto Mancini sono stati immediatamente riconosciuti il suo carisma e la sua fantastica capacità di motivare e stupire, come uomo e calciatore. Nella sua carriera è stato un atleta dall'impatto fisico devastante e dal grande profilo mediatico ma anche l'emblema di come l'etica del lavoro e il senso del sacrificio rendano ancora più significativo il percorso di un campione: fino alla straordinaria, generosa capacità di raccontare con le parole giuste, al tempo stesso misurate e toccanti, la sua malattia e all'epilogo più doloroso che ha mostrato, ancora una volta, quanto fosse amato. A dialogare con Marco Gaetani, i giornalisti Andrea Avato e Andrea Lorentini.

Appuntamento con Marco Gaetani oggi alle 18:30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia.