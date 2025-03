Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli a Cavriglia

Arezzo, 28 marzo 2025 – Martedì 1° aprile alle 21 e 30 il Teatro Comunale di Cavriglia ospiterà gli attori Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli per il sesto ed ultimo appuntamento della Stagione Teatrale. Gli artisti porteranno in scena lo spettacolo “Ti ho sposato per allegria”, di Natalia Ginzburg per la regia di Emilio Russo e la presenza di Lucia Vasini e Viola Lucio.

Stuzzicante. Gustosa. Stratificata. Come la parmigiana di melanzane che, chissà perché, è l’unico menù previsto da Giuliana che ha appena sposato il semisconosciuto Pietro. “Ti ho sposato per allegria” è la prima delle undici commedie di Natalia Ginzburg. Scritta nel 1965, la sua produzione affronta temi eterni come l’amore, le relazioni, le madri, la morte e la disuguaglianza sociale, raccontando storie in apparenza semplici e familiari con la lingua concreta di tutti i giorni. Ti ho sposato per allegria è un testo comico. Lo è per quel suo ritmo da commedia, nei dialoghi molto efficaci e nella narrazione dei personaggi assenti e assurdi, ma anche molto concreti e riconoscibili da ognuno. La stessa Ginzburg della sua prima commedia ha detto: “ero molto triste e poi scrivendo è venuta fuori una cosa allegra”. Questa è un’indicazione opportuna. L’allegria deve venire quasi da sola, così come la comicità, tra le pieghe di una storia ricca di sfumature tra disincanto e tenerezza, il tutto miscelato con una certa dose di nostalgia, forse anche di rabbia per un mondo che non è poi andato così come doveva andare.

