Giada e un cammino fantastico "Mi giocherò tutte le chances"

di Enrico Salvadorì

Giada Pieraccini, che effetto fa essere la nuova Miss Toscana?

"Una conclusione fantastica di un lungo cammino fatto di trasferte per tutta la regione. Un un sogno che si avvera. Ho solo 18 anni ma idee chiare, e questo titolo lo volevo vincere".

Era tra le favorite dopo un cammino esaltante nelle selezioni.

"Ho vinto sette appuntamenti degli otto a cui ho partecipato e nella semifinale mi ero piazzata terza. Ma non ero sicura di assicurarmi lo scettro più prestigioso. Kelly Modaro, una delle due gemelle di Montecatini in gara, è bellissima. Per me la favorita era lei".

La vittoria ha fatto notizia a Ripa, frazione di Seravezza, nella Versilia storica.

"Tutti hanno tifato per me alla finale c’erano i miei genitori e altri parenti. E’ stata una grande soddisfazione per tutti. Eppoi Castelfiorentino, sede della finale, è nel nostro destino".

Si spieghi meglio…

"Ho due dediche da fare. La prima è per mio nonno Maresco che ci ha lasciato nel giorno in cui ho compiuto 18 anni. La famiglia di mia mamma Cristina è originaria di Castelfiorentino. Venivano in Versilia al mare e qui ha conosciuto mio padre Massimo, che fa il ristoratore in uno stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta e mi ha trasmesso la passione per la cucina. La seconda dedica per Gerry Stefanelli, il patron di Miss Toscana che ci ha lasciato improvvisamente il 10 agosto. Per noi, come per le altre ragazze in 44 anni di concorso, era un papà prodigo di consigli. Lo ricordiamo con affetto".

Per i suoi genitori è la figlia che tutti vorrebbero avere. Troppo buoni ?

"Sono una ragazza alla quale il sacrificio non fa paura. Tutte le mattine mi alzo alle 5,30 da Pietrasanta prendo il treno per Livorno dove frequento il liceo coreutico. Oltre allo studio c’è la preparazione del ballo e altre prove fisiche legate allo spettacolo. Non è uno scherzo ma non sento sacrificio".

Ora c’è Miss Italia: quali obiettivi anche per il dopo concorso ?

"Lo vedevo da bambina in tv e dicevo: un giorno vorrei esserci. Questo giorno è arrivato. Sarò in finale pronta a giocarmi le

chances. Il mondo del cinema mi affascina. La mia attrice preferita è Margot Robbie. Ho studiato recitazione e fare l’attrice sarebbe un sogno. Ho altri hobbies come l’equitazione, ma non un fidanzato. Chissà che arrivi il ragazzo giusto".