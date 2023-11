Giacomo Rossetti in concerto con Paolo Batistini a Cavriglia

Arezzo, 28 novembre 2023 – Venerdì 1 dicembre alle ore 21.15, il Teatro Comunale di Cavriglia per la rassegna Materiali In Scena organizzata dal Comune e dalla Materiali Sonori, ospiterà l’artista Giacomo Rossetti, che si esibirà in concerto con Paolo Batistini alla chitarra. Per l’occasione sarà presentato “La solitudine degli spaghetti” (Navarra Editore), il nuovo libro di racconti del cantautore e performer toscano con l’intervento degli scrittori Filippo Boni ed Enzo Brogi. L’evento, fa parte del “Musica e Parole Tour 2023” iniziato a Palermo il 24 novembre. La narrazione procederà per paradossi: una luna perplessa che assiste impotente a uno spettacolo di reietti; un uomo che acquista un'auto di lusso soltanto per distruggerla contro la vetrata dell'autosalone; una rock star mondiale che cammina su una spiaggia con la banana in mano; un impostore che si appropria delle idee artistiche di un ignoto, diventando poi famosissimo in Italia, rubando parole altrui come il più bieco dei topi di fogna. E poi, ancora, puttanieri e puttane, transessuali e cantautori falliti, scrittori astuti, ladri di galline, musicisti morti. In questo trascinante esordio narrativo, intrecciato alle sue canzoni, Giacomo Rossetti, con la consueta ironia e disincanto, ci trasporta in un mondo tanto spietato quanto sereno, a tratti impietoso e crudele, raccontato da sotto le fronde di un bosco che è un po' rifugio e un po' prigione, ma che accoglie tutti quanti, senza chiedere niente in cambio. Cantautore toscano, musicista, autore e performer, Giacomo Rossetti si è laureato in Scienze della Comunicazione all’Università di Siena (con una tesi sul Commercio Equo e Solidale dal titolo: “La campana di vetro: il club privato dei paesi occidentali e i poveri dei nuovi mondi”) e ha studiato chitarra, pianoforte e flauto traverso. Da molti anni ha fatto della musica la sua professione, suonando sia su tutto il territorio nazionale che all’estero. Come cantautore, ha al suo attivo due album: "La Mia Libertà" (2010) e "L’Amore è una bicicletta con le ruote quadrate" (2019). Nel 2018 ha vinto il premio Pierangelo Bertoli. Durante il lockdown del 2020, che ha impedito a tutti i musicisti di esibirsi per oltre un anno, Rossetti ha scelto di andare a suonare nel bosco e iniziare la produzione di video che pubblica on line, raccontando storie e suonando le sue canzoni, attività che diventa un v-log seguito da molti fan. Da quell’esperienza è nato lo spettacolo "Dal bosco al teatro", portato in scena con successo dal 2021 in alcuni teatri italiani.