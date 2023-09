Gastronomia, musica e sport nel secondo weekend della Sagra della Nana

Arezzo, 19 settembre 2023 – Gastronomia, musica, folclore e sport nel secondo fine settimana della Sagra della Nana di Montagnano. La tradizionale festa di fine estate, giunta alla cinquantunesima edizione, torna da giovedì 21 a domenica 24 settembre e sarà caratterizzata da quattro serate dove la valorizzazione dei sapori locali diventerà il pretesto per proporre un calendario ricco di iniziative per tutte le età. I promotori dell’evento sono i volontari del Comitato Festeggiamenti Paesani Montagnano che, dal lontano 1972, rinnovano l’impegno nell’organizzazione della Sagra della Nana per proporre coinvolgenti esperienze nelle atmosfere e nelle tradizioni della cultura contadina della Valdichiana.

In quest’ottica, una particolare attenzione è rivolta al programma di eventi collaterali che trova il proprio cuore soprattutto nell’intrattenimento musicale con cantanti, band e dj provenienti da tutta la penisola. Il grande ospite di giovedì 21 settembre sarà il cantante romano Brusco (nome d’arte di Giovanni Miraldi) che, alle 22.00, porterà a Montagnano una tappa del “Brusco Summer Tour”, con un concerto dove sarà possibile ascoltare alcuni dei brani più celebri di un repertorio che spazia dai primi successi raggae con i Villa Ada Posse, a veri e propri tormentoni estivi quali “Sotto i raggi del sole” e “Ti penso sempre”, fino al più recente album “Mappamondo Deluxe”. Questa serata sarà aperta dalle note dei Baulerz, mentre la proposta musicale rivolta ai più giovani e strutturata dallo Spazio Enjoy prevederà anche venerdì 22 settembre il dj-set di Andrea Prosperi e sabato 23 settembre i ritmi reggaeton, R&B, trap e hip-hop di “Nanacita”. La Sagra della Nana rinnoverà anche l’appuntamento con alcune delle migliori orchestre-spettacolo italiane che permetteranno di ballare e di vivere un percorso tra i brani di ieri e di oggi: venerdì 22 settembre saliranno sul palco Rossella Ferrari e I Casanova, poi sabato 23 settembre sarà la volta di Federica Cocco e infine domenica 24 settembre a chiudere la manifestazione saranno i ritmi di Claudia Vi. La cinquantunesima edizione della festa farà anche affidamento sul coinvolgimento di numerose realtà sportive, sociali e associative del territorio che sono state coinvolte nelle varie iniziative collaterali tra cui la trentanovesima corsa podistica Montagnanata di domenica 24 settembre. La manifestazione, organizzata in sinergia con la Podistica Avis Foiano, metterà in strada decine di corridori su un percorso di otto chilometri tra le strade del paese con partenza alle 17.00 e sarà anticipata alle 16.00 dalle gare per le categorie giovanili per i nati tra il 2005 e il 2019 con prove sviluppate su diverse distanze.

Il filo conduttore di ogni serata, ovviamente, resterà la cucina a base di nana che in passato era uno degli alimenti più tipici del territorio con ricette che vengono gelosamente tramandate di generazione in generazione. Gli stand verranno aperti dalle 19.00 e permetteranno di assaggiare varie specialità tra cui spiccano le tagliatelle al sugo di nana e la nana in porchetta che, da sempre, sono tra i piatti più amati e più ricercati dai commensali, ma sarà possibile anche prenotare i piatti del menù, ritirarli e consumarli a domicilio con il rinnovato format della “Sagra della Nana da asporto”. «La Sagra della Nana - spiega Silvia Caldari, presidente del comitato organizzatore, - è frutto di lunghi mesi di lavoro e di preparazione che trovano concretizzazione nelle serate dell’evento che configurano una vera e propria festa aperta a tutti per riscoprire i sapori e le tradizioni della nostra terra».