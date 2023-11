Fiera del disco e del fumetto, weekend al centro affari

Arezzo, 11 novembre 2024 – Per tutto il fine settimana torna la Fiera del disco, fumetto e collezionismo ad Arezzo Centro Affari e Congressi. Appuntamento oggi sabato e domani domenica 12 novembre con l’evento organizzato dall’Associazione culturale fumetti e dintorni di Fucecchio. La terza edizione della fiera del disco e del fumetto, patrocinata dal comune di Arezzo è ormai seguita dal pubblico aretino da moltissimi anni, cioè da quando era gestita dall’associazione Kolosseo che ha passato il testimone ormai da tre edizioni all’Associazione culturale Fumetti e Dintorni. Il pubblico di Arezzo è storicamente collezionista e appassionato di fumetti, infatti vanta i più famosi disegnatori di case editrici blasonate come la Bonelli di Tex e Zagor. Nel padiglione 6 sede della II° edizione di fumetti e dischi del Centro affari sarà presente Fabio Civitelli della casa editrice Bonelli, reduce da Lucca Comics, che esporrà almeno 15 tavole dei suoi ultimi lavori, che verranno messi in vendita. E durante il pomeriggio di domenica, incontrerà il pubblico con altri illustri colleghi aretini, come Rossano Rossi, Fabio Valdambrini, Carlo Monni sceneggiatore di Tex, ed altri disegnatori. Oltre a fumetti da collezione come Tex, Zagor, Diabolik, Uomo Ragno, ci saranno anche Manga, Pokemon Yugi-oh, videogiochi,Dragonbaal, il mondo delle anime e collezionismo in generale, case editrici indipendenti. Anche il reparto dischi che vanta molti appassionati di ogni età, ha una vasta gamma di proposte , da cercare, da curiosare, da respirare. Fra i banchi gli ultimi arrivi, ma anche dischi introvabili, pop, rock, metal, funky, reagge, soul, di gruppi o singoli preferiti, in vinile o cd. Alla fiera sarà in funzione anche lo street food con cibi da tutta Italia: piadine e cappelletti Romagnoli, cocktail, Pesce fritto,e Hamburger di Chianina, l’aretina Birra San Girloamo. In concomitanza con al manifestazione del disco e del fumetto, presso gli altri due padiglioni di Arezzo Fiere, si terrà Passioni in fiera e come a marzo scorso acquistando il biglietto per la prima manifestazione, si potrà avere uno sconto per il ticket della seconda.