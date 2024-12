Festività a Casa Bruschi: visite guidate, aperture straordinarie e iniziative per giovanissimi visitatori

Arezzo, 20 dicembre 2024 – La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi organizza nelle festività aperture straordinarie, eventi musicali e artistici per turisti e cittadini di ogni età.

Sabato 22 e domenica 23 dicembre sono confermate alle 11 e alle 16 le visite guidate alla mostra “Tornei di Toscana. La Giostra del Saracino, il Palio della Balestra e il Gioco del Ponte” con carte didattiche natalizie per i più piccoli.

Mercoledì 27 dicembre alle 21, il tradizionale concerto dell’Accademia dei Broccioni dedicato agli amanti di musica barocca festeggia un importante anniversario. Alò che son 10 anni…ovvero il Giubileo dei Broccioni con Irene Biancalani narratrice, Nicola Barbagli oboi e flauti, Claudia Anichini oboe, Paolo Cantamessa violino, Marta Lazzeri violino, Amedeo Scorcelletti violino, Gabriella Colombo violino, Fabiana Russo violino, Andrea Lattarulo cello, Giuseppe Ciraso Calì contrabbasso, Alessio Nocentini clavicembalo.

“Cominciammo 10 anni fa giovani con felici speranze broccionesche – racconta Nicola Barbagli, fondatore dell’Accademia dei Broccioni. - In questo periodo ci siamo persi e ritrovati, alcuni se ne sono andati definitivamente e altri continuano ad aprire gli amati strumenti antichi solo per il grande concerto a Casa Bruschi. Festeggeremo con Mozart, Haendel, Telemann, Lully e tutti i loro aiutanti scribacchini, fidanzati e fidanzate segrete in un carosello di storie divertenti, tristi e giubilanti.”

Il costo d’ingresso al concerto dell’Accademia dei Broccioni è di € 12 a persona, biglietti in vendita alla Casa Museo Bruschi.

In questi giorni di festa, in programma anche due importanti appuntamenti dedicati ai giovanissimi visitatori e alle loro famiglie:

Sabato 28 alle 15,30 sarà organizzato il laboratorio didattico “Giochi da cavalieri”, un modo istruttivo e divertente per scoprire il mondo delle competizioni cavalleresche, le armi e le armature, le regole, l’addestramento dei gentiluomini rinascimentali, attraverso la visita di particolari opere della collezione Bruschi e la mostra “Tornei di Toscana”. Costo € 6 a bambino.

Giovedì 2 e venerdì 3 dicembre tornano i Campi Museali Natalizi che la Casa Museo organizza insieme al Mumec, Museo dei mezzi di comunicazione e il Museo della Fraternita dei Laici. I tre musei rinnovano la loro sinergia per offrire ai bambini l’opportunità di trascorrere due giorni alla scoperta di interessanti collezioni, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. Costo di iscrizione € 40.

Il Natale è anche l’occasione giusta per investire in un anno di cultura regalando la tessera Amico di Casa Bruschi 2025 con accessi privilegiati, ingressi illimitati alle mostre, riduzioni agli eventi speciali, sconti al bookshop e molto altro ancora.

Si ricorda che - in linea con le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo - la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi durante le festività offrirà ulteriori momenti di intrattenimento e visita anche attraverso aperture straordinarie:

lunedì 23 e 30 dicembre e lunedì 6 gennaio dalle 10-13 e 14-18;

martedì 24 e 31 dicembre orario ridotto dalle 10 alle 13;

mercoledì 1° gennaio 2025 orario ridotto dalle 15 alle 18.

Come ogni prima domenica del mese, il 5 gennaio 2025 l’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori.

Per avere informazioni sulle iniziative proposte è possibile contattare il numero di telefono 0575354126 o scrivere a [email protected].