Festival di Luce!, spazio ai giovani. Un’occasione per confrontarsi senza lasciare indietro nessuno

In un mondo che corre veloce, spesso lasciando indietro quei figli che non riescono a stare al passo, dove rabbia e ostilità si diffondono a macchia d’olio, veicolate anche dai nuovi e immediati mezzi di comunicazione, ogni tanto è importante fermarsi. Fermarsi a riflettere, parlare e confrontarsi. Magari coinvolgendo anche quelle generazioni che, pur avendo in mano il futuro del mondo, vengono considerati ospiti, meri spettatori. Questo è quello che vuole fare Luce!, il canale online del nostro gruppo editoriale dedicato all’unicità e all’inclusione, per il suo terzo compleanno. Fermarsi a riflettere insieme alla sua grande e variegata community.

Le candeline si accenderanno il 21 ottobre, nel salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, con i tanti ospiti che non vogliono perdersi questo momento di condivisione. Voci e volti della politica (locale e nazionale) dell’istruzione, dei social, del mondo imprenditoriale e dello spettacolo. Dal ministro Giuseppe Valditara a Giuliano Amato, da Drusilla Foer a Nina Zilli a Vincenzo Schettini, anima della pagina social La Fisica Che Ci Piace. L’evento è gratuito e aperto a tutt*. Sul palco anche protagonisti del mondo accademico, come Donatella Sciuto e Sabina Nuti, rispettivamente rettrici del Politecnico di Milano e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Alec Ross, tra i massimi esperti di politiche tecnologiche, imprenditore, scrittore e docente universitario; la preside della Classe di Scienze sociali della Scuola Sant’Anna, Anna Loretoni. E poi ancora le due testimonial Mundys, la direttrice d’orchestra e pianista Vanessa Benelli Moser e la cantante, compositrice e autrice Valentina Parisse. Previsti talk con Alberto Dalmasso, founder e Ceo di Satispay e Sara Gay, Head of Group Diversity, Equity and Inclusion di UniCredit. A fare gli onori di casa, il sindaco di Firenze Dario Nardella e il governatore della Toscana Eugenio Giani.

Teresa Scarcella