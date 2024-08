Arezzo, 22 agosto 2024 – Fervono già i preparativi per la Festa del Perdono a Montevarchi tra storia, tradizione e novità. Tante le iniziative in calendario a partire da venerdì 30 agosto, con il tradizionale concerto di apertura del Perdono, alle ore 21.00, in piazza dello Sferisterio a cura del Corpo Musicale G. Puccini, fino a domenica 8 settembre.

Il programma è stato presentato stamani in Palazzo del Podestà dall’Assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini, dall’Assessore allo Sport Lorenzo Allegrucci e dal Presidente dell’Associazione della Rievocazione storica Antonio Melzi

Sarà una festa caratterizzata dal Gioco del pozzo e dalla Rievocazione storica, scandita dalla cena di avvio del venerdì sera organizzata dai rioni, per giungere agli eventi clou di domenica 1 settembre con la sfilata storica per le vie del centro e la consegna della reliquia del sacro latte, fino alle finali del Gioco del pozzo in piazza Varchi che ogni anno attirano migliaia di persone per assistere alla contesa della mezzina e del Gonfalone assegnati al rione vincitore

Tanti gli altri appuntamenti che uniranno piazzale Allende, piazza della Repubblica al centro storico, con luna park, fiera ambulante, area dedicata allo sport con ben 16 associazioni presenti insieme allo stand del Coni, mostre d’arte e fotografie, spettacoli di ginnastica e di danza, raduno di auto e moto d’epoca, laboratori di pittura.

Le novità di quest’anno: l’organizzazione di due serate dedicate al divertimento dei più giovani in piazza XX settembre, con “Strix Mulino Disco on tour”, dalle ore 22.00 di venerdì 30 agosto e “Summer tour” con Dj set Luca T e Busi, sabato 31 agosto dalle 21.30. Sempre in tema di musica, Martedì 3 settembre, il gran finale con Stefano Sani in concerto e la presentazione del suo libro autobiografico.

Ben quattro le mostre allestite nel centro storico per rendere omaggio alla storia e alla cultura della città: al Centro San Lodovico la mostra “Marino Parigi – Marino da Montevarchi- pittore”, al Chiostro di Cennano, l’esposizione dedicata ai“100 anni di Villa Masini” a cura dei Fotoamatori F. Mochi, al Museo del Cassero la mostra “Fotograf-arte 13- Obiettivo Museo” a cura degli allievi del corso di fotografia 2024 dei Fotoamatori. Sabato 31 agosto, alle ore 17.00, il Palazzo del Podestà ospiterà per la prima volta la mostra “Montevarchi km di storia” con storie e cimeli delle società ciclistiche e fabbriche di biciclette a Montevarchi.

Non può mancare nel programma di domenica 1 settembre, a partire dalle 8.45, la tradizionale gara podistica per il “Trofeo Siro Noferi” a cura della Polisportiva Rinascita Montevarchi, mentre lunedì 2 settembre, alle ore 18.00 in piazza XX settembre si terrà la “Tombola” dell’Avis e a seguire l’iniziativa “Aperì- Rock-ino” a cura dei Cuochi del Valdarno. Dopo il successo dell’anno scorso torna, martedì 3 settembre, alle ore 23.30, ma stavolta in piazza Cesare Battisti, lo spettacolo pirotecnico musicale a conclusione di cinque giorni consecutivi di festa.

In coda agli eventi del Perdono, ma solo per l’ordine cronologico, lo spettacolo di Ginestra e dintorni dal titolo “C’era una volta…alla corte del Conte Guido Guerra” che si terrà giovedì 5 settembre, alle 21.00, in piazza Varchi in collaborazione con Studio di Danza Caroline

Il programma di domenica 8 settembre si aprirà, alle ore 7.30, con la 29° Camminata del Perdono da Piazzale Europa verso le colline di Moncioni, mentre alle ore 8.30 partirà da piazza Varchi la II edizione della “Cicloturistica Città di Montevarchi” con arrivo in piazza Marchesi. Alle ore 21.00 la Festa si concluderà definitivamente con la processione cittadina che dalla Chiesa del Giglio giungerà fino alla Collegiata.

Sarà possibile consultare tutto il programma della Festa del Perdono 2024 sul sito internet del Comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it