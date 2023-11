Federcasse e Credito Cooperativo per famiglie e imprese

Per venire incontro alle esigenze delle popolazioni dell’area toscana colpite dalle alluvioni dei giorni scorsi, che hanno causato danni ingenti al tessuto sociale e produttivo locale, Federcasse e la Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (quest’ultima in accordo con le banche delle zone maggiormente danneggiate: Banca Alta Toscana, ChiantiBanca, Banco Fiorentino) hanno attivato una raccolta fondi nazionale. Su questa si potranno far confluire le risorse che verranno raccolte da soci, clienti, dipendenti del sistema delle Bcc, Casse Rurali e Casse Raiffeisen italiane. A questo scopo è stato aperto un apposito conto corrente. Questi i riferimenti: conto corrente numero 32017 presso Bcc Iccrea Banca, intestato a "Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo"; causale "Emergenza alluvione toscana 2023"; Iban IT27G0800003200000080032017.

"La Federazione Toscana Bcc – si legge nella nota - anche attraverso il coinvolgimento

di un proprio comitato consiliare, sulla base delle concrete necessità che saranno segnalate dalle banche associate, attuerà tutte le iniziative ritenuti utili e funzionali ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni dei territori colpiti".

Anche Diocesi di Pistoia ha lanciato una raccolta fondi attivando un conto corrente per le donazioni in denaro attraverso la Caritas di Pistoia. Gli Iban utilizzabili sono due: IT76A0503413800000000002795 (Banco Bpm) e IT62G0760113800001062220445 (Poste italiane), inserendo in entrami i casi come causale la dicitura "Sostegno alla popolazione alluvionata Diocesi Pistoia".

