Federazione Italiana Associazioni Fotografiche Fiaf: la finale del 21° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa

Arezzo, 22 novembre 2024 – La Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) annuncia l’attesissima finale del 21° Portfolio Italia – Gran Premio Fowa, che si terrà sabato 30 novembre presso il prestigioso auditorium Berrettarossa a Soci (AR). Questo evento conclusivo celebra l’eccellenza della fotografia italiana, chiudendo un circuito unico che attraversa l’Italia da maggio a ottobre, portando sotto i riflettori i migliori talenti e le opere più innovative.

L’edizione 2024 di Portfolio Italia – Gran Premio Fowa si è distinta per la straordinaria partecipazione e l’altissimo livello qualitativo.Nel corso delle 10 tappe del circuito, distribuite da nord a sud del Paese, sono stati 512 gli autori che hanno partecipato attivamente, presentando 643 portfolio, con una media di circa 64 lavori per ciascuna tappa. Le opere sono state esaminate da 93 lettori esperti, con oltre 1.392 letture portfolio effettuate: numeri che sottolineano la qualità del processo di analisi e il grande impegno dedicato agli autori partecipanti.

Portfolio Italia: l'unicità di un circuito senza eguali

Portfolio Italia si distingue come l'unico premio fotografico itinerante in Italia, dedicato esclusivamente alla rivelazione e alla promozione dei migliori portfolio. Giunto alla sua ventunesima edizione, il circuito rappresenta una piattaforma ineguagliabile per il dialogo critico e creativo tra autori emergenti, professionisti e lettori esperti. Con la sua formula, Portfolio Italia non si limita a premiare l'estetica: valorizza la narrazione, l'introspezione e la ricerca tecnica, rendendo la fotografia uno strumento di comunicazione culturale e artistica.

Il prestigio delle sue Giurie composte negli anni da esperti di fama nazionale e internazionale, figure di spicco nel mondo della fotografia e della critica visiva aggiunge ulteriore importanza alla manifestazione.

Nomi illustri come Gabriele Basilico, Giovanna Calvenzi, Mario Cresci, Renata Ferri, Giovanni Gastel, Nino Migliori, e Francesco Zizola hanno contribuito a rendere questa manifestazione un appuntamento di altissimo livello.

Quest’anno, l’elenco si è arricchito di ulteriori tre nomi di prestigio: Paola Brivio (Photo Editor e Giornalista), Alessandro Grassani (Fotografo e Ambassador Sony), e Raffaele Vertaldi (Photo Editor e Docente), che con grande maestria hanno valutato, insieme agli altri componenti della Giuria, i venti lavori finalisti, confermando l’elevato standard critico e professionale che caratterizza Portfolio Italia.

La loro presenza non solo assicura una selezione rigorosa, ma rappresenta un’opportunità unica per gli autori di confrontarsi con voci autorevoli del settore, arricchendo la propria visione artistica e professionale.

Grazie al loro supporto costante, FIAF può continuare a consolidare Portfolio Italia come un evento di riferimento per il settore, incentivando la crescita della cultura fotografica nazionale e promuovendo il valore della fotografia come linguaggio universale.

La cerimonia di chiusura: premiazione e mostra

La finale vedrà la partecipazione dei venti autori finalisti. Tra questi verrà proclamato il Vincitore della 21^ edizione, insieme ai due Autori secondi classificati ex-aequo, Il vincitore riceverà in premio 1.500 euro mentre 500 euro a testa verranno assegnati ai due secondi ex-aequo.

Parallelamente alla cerimonia, verrà inaugurata la mostra "Un anno di Portfolio" presso il Centro Italiano della Fotografia d'Autore (CIFA) di Bibbiena. Questa esposizione presenterà i venti portfolio finalisti, accompagnati da una curata analisi critica che guiderà il pubblico alla scoperta delle tematiche e delle tecniche più rappresentative della fotografia contemporanea. La mostra rimarrà aperta fino al 5 gennaio 2025.

Portfolio Italia non è solo un concorso, ma un laboratorio creativo. Come sottolinea Fulvio Merlak direttore di Portfolio Italia "Portfolio Italia ha trasformato il modo in cui autori e pubblico vivono la fotografia. Non è solo una gara, ma uno spazio di crescita, confronto e ispirazione."

Grazie al supporto di sponsor come Fowa e alla dedizione di FIAF, questo circuito continua a rappresentare un trampolino di lancio per nuovi talenti e un momento di approfondimento imprescindibile per chi ama e vive la fotografia.

Programma dell'evento

Ore 15:30: Inaugurazione della mostra "Un anno di Portfolio" presso il CIFA, Bibbiena (AR).

Ore 17:30: Cerimonia di premiazione presso l'Auditorium Berrettarossa, Via Giuseppe Bocci 37, Soci (AR).