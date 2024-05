Fantascienza, il robot e la luce, la nuova produzione della compagnia KanterStrasse Teatro

Arezzo, 22 maggio 2024 – Sabato 25 Maggio alle ore 18:00 andrà in scena, al Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, la nuova produzione della compagnia KanterStrasse Teatro. Le parole di Simone Martini, presidente di KanterStrasse, drammaturgo e regista dello spettacolo “Siamo felici di rientrare a Le Fornaci dopo questi mesi di stop dovuti ai lavori di riqualificazione energetica del PNRR, e siamo anche molto contenti di farlo con il nostro nuovissimo spettacolo, tratto da alcune opere di Isaac Asimov, che ha debuttato il mese scorso al teatro India di Roma riscuotendo un ottimo successo da parte degli operatori addetti al settore. Non vediamo l’ora di farlo vedere a tutto il nostro pubblico affezionato, mi raccomando non mancate, sarà una festa e sarà spaziale!” 2 racconti, 2 visioni del futuro, 2 possibilità disegnate dalla mente dell'uomo. E se ciò che adesso è fantascienza, un domani diventasse vera scienza? Di una cosa siamo certi, alcune idee ci affascineranno così tanto da non poter diventare che realtà, come un sogno che continua ad occhi aperti. Ecco il viaggio della compagnia KanterStrasse durante la sua missione quinquennale alla ricerca di nuovi mondi fino ad arrivare là dove nessuno è giunto prima. Isaac Asimov scienziato, scrittore, padre delle leggi della robotica e divulgatore scientifico americano di origine russa è stato sicuramente uno dei padri della fantascienza, un genere, sempre meno di nicchia, che ha regalato grandi capolavori letterari e cinematografici a noi tutti. Accanto alle opere principali come il ciclo de "La Fondazione", o quello de "I Robot", Asimov ha scritto molta narrativa per ragazzi e moltissimi racconti brevi.

Sabato 25 Maggio ore 18:00 Teatro Auditorium Le Fornaci, Terranuova Bracciolini KanterStrasse FANTASCIENZA Il Robot e la Luce una produzione KanterStrasse con il contributo di Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze e Publiacqua spa regia e drammaturgia Simone Martini con la collaborazione di Lorenzo Donnini e Alessio Martinoli scene Eva Sgrò costumi Silvia Lombardi tecnico Massimiliano Ferrari con Monia Baldini e Alessio Martinoli tecnica: teatro di figura e attore durata: 50 minuti (+5 anni) si ringraziano per l'aiuto e il sostegno il Teatro Excelsior di Reggello e Blanket Studio

Il prezzo dei biglietti è di 8 euro per l’intero e 4 euro per il ridotto (Under 14) e sono già acquistabili in prevendita nel circuito e nei punti vendita BoxOffice Toscana ed online su ticketone.it Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero +393534342527 e la mail [email protected]