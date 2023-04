Cosa fare in Toscana fino al 16 aprile: eventi e appuntamenti tra musica, incontri e arte

Firenze, 10 aprile 2023 – Dalla comicità de I Soliti Idioti alla musica di Marco Masini e Pupo: la settimana che va dal 10 al 16 aprile è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro. Firenze, 11 aprile L’11 aprile (ore 17,30) alla Libreria Gioberti di Firenze (via Gioberti 37/a) c’è la presentazione del volume di Gavino Pala “Mi volevano morto. Papa Francesco alle prese con i suoi detrattori” (ed. San Paolo, prefazione di Marco Impagliazzo). Interverranno Michele Brancale, giornalista, e don Andrea Bigalli di Libera Toscana. Firenze, 11-16 aprile

Al Teatro della Pergola, dall’11 al 16 aprile (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16), Chiara Francini e Alessandro Federico sono i protagonisti di "Coppia aperta quasi spalancata" di Dario Fo e Franca Rame, per la regia di Alessandro Tedeschi.

Firenze, 12 aprile Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli di nuovo insieme: il 12 aprile (ore 21) al Tuscany Hall di Firenze va in scena “I soliti idioti – Il ritorno”. Firenze, 12 aprile Sbalzi d’umore, prova costume, diete: pregi e i difetti del mondo femminile, filtrati attraverso l’energia, la comicità e l’autoironia di Tess Masazza. L’attrice, comedian e YouTuber approda il 12 aprile (ore 21) al Teatro Puccini di Firenze con “Insopportabilmente Donna”. Cascina (Pisa), 13 aprile Jan Garbarek, vera e propria leggenda che da 50 anni detta lo stile del jazz europeo, sarà in concerto il 13 aprile (ore 21,15) alla Città del Teatro di Cascina (via Tosco Romagnola 656, Pisa) nell’ambito di “This is jazz!”. Firenze, 13 aprile Torna al Teatro di Rifredi, dal 13 al 22 aprile (feriali ore 21, festivi ore 16,30, lunedì riposo), “Il principio di Archimede” del drammaturgo catalano Josep Maria Miró, tradotto e diretto da Angelo Savelli. Colle Val d’Elsa (Siena), 13 aprile “Centodieci è Ispirazione con Paolo Ruffini - Up & Down” è in programma il 13 aprile (ore 21) al Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa. Si tratta di un happening comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui quella con le emozioni, con il tempo, con la diversità. Firenze, 13 aprile Al Tuscany Hall di Firenze, il 13 aprile (ore 21) fa tappa Fabrizio Moro con il tour “Racconti Unplugged”. Sovicille (Siena), 14 aprile Il 14 aprile (ore 21,30) l’Osservatorio Astronomico di Montarrenti, a Sovicille, in caso di cielo sereno, sarà aperto al pubblico per l’osservazione del cielo primaverile. Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Unione Astrofili Senesi. Casalguidi (Pistoia), 14 aprile Al Teatro Francini di Casalguidi, il 14 aprile (ore 21) va in scena “Le ragazze di San Frediano”, uno spettacolo di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino, in collaborazione con Claudio Benelli. Montecatini Terme (Pistoia), 14 aprile Al Teator Verdi di Montecatini Terme, il 14 aprile (ore 21) arriva Marco Masini con “T’innamorerai di noi - Oltre 30 anni insieme”. Livorno, 14 aprile N.A.I.P., acronimo di “Nessun artista in particolare”, è il progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri che il 14 aprile (ore 22,30) si esibirà al The Cage di Livorno. Castiglion Fiorentino (Arezzo), 14 aprile Il tour di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, “Su di noi...la nostra storia” avrà la sua data zero al Teatro Comunale di Castiglion Fiorentino il 14 aprile (ore 21). Pistoia, 14 aprile Farà tappa al Teatro Manzoni di Pistoia, il 14 aprile (ore 21) il tour del comico Ubaldo Pantani, “Born in the Solvay”. Siena, 14-16 aprile Al Teatro dei Rinnovati, dal 14 al 16 aprile (ore 21, domenica ore 16), è in programma “The brides international”. Arezzo, 15 aprile Sabato15 aprile (ore 18,30) al teatro Pietro Aretino è in programma “Il bambolo” con Linda Caridi. Monologo scritto da Irene Petra Zani. Firenze, 15 aprile Il cantautore fiorentino Pierfrancesco Nannoni, con “Concerto per Stelle e Piccola Orchestra Pop” è in scena il 15 aprile (ore 21) al Teatro Lumière di Firenze. Grosseto, 16 aprile Al Teatro degli Industri di Grosseto, il 16 aprile (ore 19) è in programma “Dove vai tutta nuda?” della compagnia “Ridi pagliaccio” di Grosseto.