Arezzo, 21 maggio 2025 – Nuovo appuntamento per Musica al Centro “in progress” col Violoncello di Carmen Dami e il Pianoforte Lorenzo Del Cucina

Viaggio nel Romanticismo tra Mendelssohn e Chopin

Il duo formato da Carmen Dami al violoncello e Lorenzo Del Cucina al pianoforte nasce nel 2024 all’interno del Liceo Musicale “Petrarca” di Arezzo. Carmen frequenta attualmente il quarto anno, mentre Lorenzo è iscritto al quinto anno.

Entrambi condividono una forte passione per la musica da camera, che coltivano all’interno del corso di Musica da Camera del Liceo Petrarca sotto la guida del Maestro Sebastian Maccarini.

Il duo è stato selezionato per partecipare alla stagione concertistica organizzata dal Liceo Musicale, occasione che offre visibilità ai giovani talenti dell’istituto e promuove l’eccellenza artistica tra gli studenti.

Il programma proposto per il ciclo "Musica al Centro" del Centro Studi Musicali della Valtiberina, comprende due brani di grande spessore espressivo:

- la Sonata in si bemolle maggiore op. 45 di Felix Mendelssohn, prima delle due sonate che il compositore dedicò al violoncello, caratterizzata da un dialogo serrato tra i due strumenti, melodie cantabili e brillante scrittura pianistica;

- la Fantasia in fa minore op. 49 di Fryderyk Chopin per pianoforte solo, capolavoro tra i più intensi del repertorio chopiniano, caratterizzato da una struttura libera e visionaria ricca di contrasti emotivi e momenti di grande pathos.

Un concerto che rappresenta non solo un momento di crescita per i giovani interpreti, ma anche un’occasione per il pubblico di scoprire la freschezza e l’energia della nuova generazione di musicisti.

Farà da apertura al concerto una breve esibizione del giovanissimo pianista Gregorio Casagrande, studente del Conservatorio di Perugia di soli 12 anni.

Domenica 25 maggio ore 17,30

Saletta Concerti del Centro Studi Musicali della Valtiberina

Sansepolcro Piazza Garibaldi 1 - Palazzo Pretorio (2° piano)

Ingresso libero