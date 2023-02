Cosa fare in Toscana fino al 26 febbraio: appuntamenti tra musica, incontri e arte

Anche i Rockets al Tuscany Hall Firenze il 25 febbraio

Firenze, 20 febbraio 2023 – Dal Carnevale di Viareggio con gli Extraliscio al concerto di Achille Lauro: la settimana che va dal 20 al 26 febbraio è ricca di tanti appuntamenti culturali, dislocati su tutto il territorio della Toscana. E ci sono eventi per tutti i gusti: incontri, concerti, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse, conferenze e tanto altro.



Firenze, 20 febbraio

Il 20 febbraio (ore 21) al Teatro Puccini di Firenze arriva Giorgio Montanini con “Lo spettacolo nuovo”: Montanini torna con una rinnovata carica alla stand-up reduce da cinque film, l'ultimo “Buon viaggio ragazzi” con Antonio Albanese.



Firenze, 21-26 febbraio

“Come tu mi vuoi”, il dramma di Luigi Pirandello, va in scena al Teatro della Pergola di Firenze dal 21 al 26 febbraio (ore 21, giovedì ore 19 e domenica ore 16) per una coproduzione fra lo Stabile di Catania con il Teatro della Toscana, lo Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Sannazzaro di Napoli.



Prato, 21 febbraio

Lo spettacolo scritto da Stefano Massini “Cosa Nostra spiegata ai bambini” va in scena martedì 21 febbraio (ore 21) sul palco del Politeama Pratese con protagonista Ottavia Piccolo.



Viareggio (Lucca), 21 febbraio

Gli Extraliscio, guidati dalla follia polistrumentale dell’eclettico Mirco Mariani, si presentano in una nuova formazione in quartetto per una serie di imperdibili concerti. Il 21 febbraio si esibiranno al Carnevale di Viareggio in piazza Mazzini in apertura della sfilata del Martedì Grasso.



Colle Val D’Elsa (Siena), 22 febbraio

Il 22 febbraio (ore 21) al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa, andrà in scena “Amori e sapori nelle cucine del Principe” di Roberto Cavosi con Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia con Giancarlo Ratti e con Tommaso D’Alia, Rossella Pugliese e Francesco Godina, regia di Nadia Baldi.



Empoli, 22 febbraio

Per la stagione concertistica del Centro Busoni di Empoli, il duo formato da Domenico Nordio e Orazio Sciortino salirà sul palco del Teatro Shalom il 22 febbraio (ore 21). Violinista il primo e pianista il secondo, porteranno a Empoli un racconto tra passato e presente, tra il nuovo e l’antico.



Firenze, 22 febbraio

Il tour teatrale “Venditti & De Gregori” fa tappa a Firenze il 22 febbraio (ore 20,45), al Teatro Verdi: uno spettacolo unico ed emozionante, in cui i due artisti daranno nuova veste ai loro più grandi successi, canzoni che sono entrate nel cuore della gente, nelle storie delle persone, che sono la colonna sonora di intere generazioni.



Firenze, 23 febbraio

Il 23 febbraio (ore 20,45) al Teatro Verdi di Firenze è di scena Achille Lauro con il nuovo progetto “Unplugged”.



Rosignano Marittimo (Livorno), 23 febbraio

Il 23 febbraio (ore 21) al Teatro Nardini di Rosignano Marittimo c’è “Trucioli”, lavoro firmato Gli Omini che si compone di frammenti di conversazioni, situazioni, incontri e gesti osservati per strada dagli artisti della compagnia.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 23 febbraio

“Cabaretto – Il meglio del peggio”: un titolo che è tutto un programma, quello dello spettacolo che si terrà il 23 febbraio (ore 21,15) al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno.



Castellina Marina (Pisa), 24 febbraio

Il 24 febbraio al Teatro Niccolini di Castellina Marina, in provincia di Pisa arrivano Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri



Cortona (Arezzo), 24 febbraio

La compagnia teatrale “Innuendo” fa tappa a Cortona con il musical “Il Mercante di Venezia”: lo spettacolo si terrà il 24 febbraio (ore 21) al Teatro Signorelli.



Roselle (Grosseto), 24 febbraio

Il 24 febbraio (ore 21,30) appuntamento all'Osservatorio Astronomico di Roselle, in località Casette di Mota 55, alla scoperta delle meraviglie del cielo con l'Associazione Maremmana Studi Astronomici; per informazioni e prenotazioni [email protected]



Pisa, 24 e 25 febbraio

Il 24 e 25 febbraio (ore 21) andrà in scena, nello spazio teatrale Balabiott APS (via Piastroni 20) di Pisa, un nuovo spettacolo di Classic Burlesque e cabaret, dopo i successi e i sold-out dei mesi precedenti. Diretto da Lily de Non e Mimi Champagne, lo spettacolo vedrà la partecipazione di quindici diverse artiste di burlesque e varietà, in uno sfavillio di numeri solistici e di gruppo, ricchi di glamour, ironia, eleganza e originalità.



Firenze, 25 febbraio

Ci saranno i mitici Rockets e star mondiali della consolle come Danny Cardenas e Anatolie. E poi, la stravagante eleganza del Circo Nero Italia e tanti nomi noti del mondo dello spettacolo. Tutti insieme per “L’Ultima Notte”, il mega evento con cui il dj e producer toscano Mario Mangiarano (aka Dj Grecos e The Mario) darà addio alle scene, sabato 25 febbraio (ore 22) al Tuscany Hall di Firenze.



Grosseto, 26 febbraio

Il 26 febbraio (ore 17) presso il Teatro degli Industri, si terrà la finale del XXV Premio Internazionale "A. Scriabin", tre concerti per pianoforte e orchestra (Info: 3335372994).